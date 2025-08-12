Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.
- Chủ động tìm kiếm, xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng.
- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc.
- Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ, từ 20 đến 30 tuổi, có đam mê kinh doanh.
Không yêu cầu kinh nghiệm – chỉ cần chăm chỉ, ham học hỏi (được đào tạo từ A-Z).
Kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và thuyết phục khách hàng.
Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng
Đam mê kiếm tiền
Kỹ năng nhạy bén, xử lí thông tin nhanh.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 7 - 30 triệu/tháng (Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng KPI).
Hoa hồng cực kỳ hấp dẫn, thưởng nóng khi đạt doanh số.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp và nghiệp vụ kinh doanh.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
