Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU KHATOCO - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 65 - 9 Triệu

Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU KHATOCO - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 65 - 9 Triệu

CÔNG TY THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU KHATOCO - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU KHATOCO - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT Pro Company

Nông/Lâm/Ngư nghiệp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại CÔNG TY THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU KHATOCO - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT Pro Company

Mức lương
65 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Thôn 9, xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lak, Ea Súp

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 65 - 9 Triệu

Tổ chức thực hiện, kiểm soát kế hoạch đầu tư, thu mua trực tiếp thuốc lá nguyên liệu;
Nhận, chuyển giao kỹ thuật cho hộ nông dân.
Làm các công việc theo phân công quản lý cấp trên

Với Mức Lương 65 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: dưới 35 tuổi.
Trung cấp trở lên ngành nông nghiệp/lâm nghiệp.
Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU KHATOCO - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thương lượng khi phỏng vấn
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;
- Được đào tạo thông qua công việc và các chương trình đào tạo của đơn vị;
- Điều kiện làm việc tốt và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU KHATOCO - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU KHATOCO - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT Pro Company

CÔNG TY THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU KHATOCO - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm Công nghiệp Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-nong-nghiep-thu-nhap-65-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-dak-lak-job250115
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam
Tuyển Kỹ thuật viên nông nghiệp/trồng trọt thu nhập 9 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Sóc Trăng
Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam
Hạn nộp: 03/01/2025
Sóc Trăng Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Future Farms
Tuyển Kỹ thuật viên nông nghiệp/trồng trọt thu nhập 15 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Sóc Trăng
Công Ty TNHH Future Farms
Hạn nộp: 31/12/2024
Sóc Trăng Bạc Liêu Trà Vinh Vĩnh Long Bến Tre Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Bình Thuận
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây
Hạn nộp: 26/12/2024
Bình Thuận Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mimosa Technology
Tuyển Quản Lý Kỹ Thuật thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công ty TNHH Mimosa Technology
Hạn nộp: 26/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Thuận
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây
Hạn nộp: 26/12/2024
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mimosa Technology
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công ty TNHH Mimosa Technology
Hạn nộp: 31/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Tây Ninh
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH
Hạn nộp: 25/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN
Hạn nộp: 14/12/2024
Cần Thơ Long An Đồng Tháp Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHOA NGỌC HÂN
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHOA NGỌC HÂN
Hạn nộp: 25/12/2024
Phú Thọ Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thủy Sính
Tuyển Trưởng Phòng Đào Tạo thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thủy Sính
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đắk Lắk Lâm Đồng Bình Thuận Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam
Tuyển Kỹ thuật viên nông nghiệp/trồng trọt thu nhập 9 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Sóc Trăng
Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam
Hạn nộp: 03/01/2025
Sóc Trăng Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Future Farms
Tuyển Kỹ thuật viên nông nghiệp/trồng trọt thu nhập 15 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Sóc Trăng
Công Ty TNHH Future Farms
Hạn nộp: 31/12/2024
Sóc Trăng Bạc Liêu Trà Vinh Vĩnh Long Bến Tre Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Bình Thuận
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây
Hạn nộp: 26/12/2024
Bình Thuận Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mimosa Technology
Tuyển Quản Lý Kỹ Thuật thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công ty TNHH Mimosa Technology
Hạn nộp: 26/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Thuận
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây
Hạn nộp: 26/12/2024
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mimosa Technology
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công ty TNHH Mimosa Technology
Hạn nộp: 31/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Tây Ninh
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH
Hạn nộp: 25/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN
Hạn nộp: 14/12/2024
Cần Thơ Long An Đồng Tháp Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHOA NGỌC HÂN
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHOA NGỌC HÂN
Hạn nộp: 25/12/2024
Phú Thọ Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thủy Sính
Tuyển Trưởng Phòng Đào Tạo thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thủy Sính
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất