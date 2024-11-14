Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU KHATOCO - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 65 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại CÔNG TY THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU KHATOCO - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT Pro Company
Mức lương
65 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: Thôn 9, xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lak, Ea Súp
Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 65 - 9 Triệu
Tổ chức thực hiện, kiểm soát kế hoạch đầu tư, thu mua trực tiếp thuốc lá nguyên liệu;
Nhận, chuyển giao kỹ thuật cho hộ nông dân.
Làm các công việc theo phân công quản lý cấp trên
Với Mức Lương 65 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: dưới 35 tuổi.
Trung cấp trở lên ngành nông nghiệp/lâm nghiệp.
Thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU KHATOCO - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: thương lượng khi phỏng vấn
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;
- Được đào tạo thông qua công việc và các chương trình đào tạo của đơn vị;
- Điều kiện làm việc tốt và có cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU KHATOCO - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
