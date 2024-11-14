Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU KHATOCO - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 65 - 9 Triệu

Mức lương 65 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Thôn 9, xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lak, Ea Súp

Tổ chức thực hiện, kiểm soát kế hoạch đầu tư, thu mua trực tiếp thuốc lá nguyên liệu;

Nhận, chuyển giao kỹ thuật cho hộ nông dân.

Làm các công việc theo phân công quản lý cấp trên

Tuổi: dưới 35 tuổi.

Trung cấp trở lên ngành nông nghiệp/lâm nghiệp.

Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU KHATOCO - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thương lượng khi phỏng vấn

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;

- Được đào tạo thông qua công việc và các chương trình đào tạo của đơn vị;

- Điều kiện làm việc tốt và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU KHATOCO - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT Pro Company

