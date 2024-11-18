Tuyển Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 23 Lô V, đường số 1, An Lạc A, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Viết nội dung kịch bản và quay video tư vấn, giới thiệu công dụng chức năng sản phẩm ngành hàng khí nén, vật tư công nghiệp như: Van điện từ, xi lanh khí nén, các ứng dụng ngành khí nén vào vật tư công nghiệp.
Hỗ trợ phát triển sản phẩm trên các nền tảng web, youtube, tiktok.
Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho đội sale
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về ngành kỹ thuật, vật tư công nghiệp
Năng động, tìm hiểu cái mới
Mong muốn gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thử việc 8.000.000đ
Làm việc giờ hành chính: từ thứ 2 đến thứ 7, 8:00 - 5:00, nghỉ trưa 1 tiếng: 12h-13h
Nghỉ và thưởng lễ, tết theo quy định nhà nước, nghỉ phép năm 1 ngày/tháng (khi là nhân viên chính thức)
Thường xuyên giao lưu, party cùng Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
