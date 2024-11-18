Tuyển Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Lô V, đường số 1, An Lạc A, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Viết nội dung kịch bản và quay video tư vấn, giới thiệu công dụng chức năng sản phẩm ngành hàng khí nén, vật tư công nghiệp như: Van điện từ, xi lanh khí nén, các ứng dụng ngành khí nén vào vật tư công nghiệp.

Hỗ trợ phát triển sản phẩm trên các nền tảng web, youtube, tiktok.

Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho đội sale

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về ngành kỹ thuật, vật tư công nghiệp

Năng động, tìm hiểu cái mới

Mong muốn gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc 8.000.000đ

Làm việc giờ hành chính: từ thứ 2 đến thứ 7, 8:00 - 5:00, nghỉ trưa 1 tiếng: 12h-13h

Nghỉ và thưởng lễ, tết theo quy định nhà nước, nghỉ phép năm 1 ngày/tháng (khi là nhân viên chính thức)

Thường xuyên giao lưu, party cùng Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin