Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CT TNHH MTV TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CT TNHH MTV TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CT TNHH MTV TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cơ bản = Lương Kpis + Hoa hồng + Thưởng (Hệ lương 3P) Được đóng BHXH (Nếu cần) Được du lịch 3 lần/năm Thưởng theo tiến độ từng ngày/tuần/tháng (Thưởng thêm ngoài lương) Được tham gia các hội thảo, event hàng tháng (Tối thiểu 1 lần, tối đa 3 lần trong tháng) Được xem Thần số học, sinh trắc vân tay, DISC, MBTI…, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kĩ năng tuyển dụng nhân sự theo quy trình, kĩ năng đào tạo nhân sự và hướng dẫn nhân sự các phương pháp làm việc hiệu quả.
4 nhiệm vụ chính
Lập kế hoạch
Tổ chức thực thi
Kiểm soát
Đánh giá

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm dưới 06 tháng
Biết tổ chức các cuộc họp hàng ngày/ tuần/ tháng cùng đội nhóm để thực hiện mục tiêu doanh số.
Biết tổng hợp kết quả kinh doanh và đưa ra giải pháp/ chiến lược theo ngày/tháng/tuần.
Đang là sinh viên đại học

Tại CT TNHH MTV TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CT TNHH MTV TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 90 Thanh Xuân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

