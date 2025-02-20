Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CT TNHH MTV TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cơ bản = Lương Kpis + Hoa hồng + Thưởng (Hệ lương 3P) Được đóng BHXH (Nếu cần) Được du lịch 3 lần/năm Thưởng theo tiến độ từng ngày/tuần/tháng (Thưởng thêm ngoài lương) Được tham gia các hội thảo, event hàng tháng (Tối thiểu 1 lần, tối đa 3 lần trong tháng) Được xem Thần số học, sinh trắc vân tay, DISC, MBTI…, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kĩ năng tuyển dụng nhân sự theo quy trình, kĩ năng đào tạo nhân sự và hướng dẫn nhân sự các phương pháp làm việc hiệu quả.

4 nhiệm vụ chính

Lập kế hoạch

Tổ chức thực thi

Kiểm soát

Đánh giá

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm dưới 06 tháng

Biết tổ chức các cuộc họp hàng ngày/ tuần/ tháng cùng đội nhóm để thực hiện mục tiêu doanh số.

Biết tổng hợp kết quả kinh doanh và đưa ra giải pháp/ chiến lược theo ngày/tháng/tuần.

Đang là sinh viên đại học

Tại CT TNHH MTV TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 12 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CT TNHH MTV TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U

