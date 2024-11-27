Tuyển Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Công ty CP Tramexco làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty CP Tramexco
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty CP Tramexco

Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Tại Công ty CP Tramexco

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: 113 đường Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện thi công, lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí, thông gió, cấp thoát nước và hệ thống điện tại các Công trình của Nhà nước và tư nhân.
Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi đời từ 20 đến 40 tuổi, có sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng.
Tốt nghiệp các trường trung cấp nghề trở lên chuyên ngành Điều hòa không khí thông gió; Điện; Cấp thoát nước; Cơ khí...
Ưu tiên người đã có kinh nghiệm trong việc thi công, lắp đặt hệ thống điện/điều hòa không khí và thông gió từ 01 năm trở lên.
Yêu nghề, mong muốn gắn bó ổn định, lâu dài.

Tại Công ty CP Tramexco Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm từ 8.5 triệu/tháng đối với trình độ bậc 3 trở lên + Thưởng + Phụ cấp công trình (sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp... theo quy định của pháp luật
Được tham gia các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TN...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Được đào tạo để nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn và có cơ hội để phát triển năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tramexco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 113 Trường Thi, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

