Tuyển Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Công ty CP Tramexco làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: 113 đường Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện thi công, lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí, thông gió, cấp thoát nước và hệ thống điện tại các Công trình của Nhà nước và tư nhân.

Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi đời từ 20 đến 40 tuổi, có sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng.

Tốt nghiệp các trường trung cấp nghề trở lên chuyên ngành Điều hòa không khí thông gió; Điện; Cấp thoát nước; Cơ khí...

Ưu tiên người đã có kinh nghiệm trong việc thi công, lắp đặt hệ thống điện/điều hòa không khí và thông gió từ 01 năm trở lên.

Yêu nghề, mong muốn gắn bó ổn định, lâu dài.

Tại Công ty CP Tramexco Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm từ 8.5 triệu/tháng đối với trình độ bậc 3 trở lên + Thưởng + Phụ cấp công trình (sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp... theo quy định của pháp luật

Được tham gia các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TN...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo để nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn và có cơ hội để phát triển năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tramexco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin