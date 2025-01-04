Tuyển Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Hưng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Số lượng: 05

- Địa điểm làm việc: Cảng Cái Mép, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

- Công ty có Ký túc xá cho nhân viên ở xa

Mô Tả Công Việc

Bảo trì, sửa chữa hệ thống điện cho các thiết bị nâng hạ, cẩu, cáp, ngáng, điều khiển…hoạt động tại cụm cảng Container

Trực ca xử lý sự cố cho thiết bị làm tàu

1-2 năm kinh nghiệm

Sức khoẻ tốt, làm việc được trên cao

Chấp nhận làm việc theo ca.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

Mức lương thoả thuận theo năng lực, kinh nghiệm.

Thưởng theo thành tích làm việc

Phụ cấp đi lại, phụ cấp cơm.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao

Loại công việc: Toàn thời gian

Môi trường làm việc năng động

Tham gia các sự kiện, du lịch, nghỉ mát cùng công ty

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

Ngành nghề: Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Điện / Điện tử / Điện lạnh

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Hưng Gia

