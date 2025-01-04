Tuyển Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Hưng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Hưng Gia
Ngày đăng tuyển: 04/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Hưng Gia

Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Hưng Gia

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Cảng Quốc tế Tân Cảng

- Cái Mép (TCIT), Tân Phước, Tân Thành, Bà Rịa

- Vũng Tàu, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Số lượng: 05
- Địa điểm làm việc: Cảng Cái Mép, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
- Công ty có Ký túc xá cho nhân viên ở xa
Mô Tả Công Việc
Bảo trì, sửa chữa hệ thống điện cho các thiết bị nâng hạ, cẩu, cáp, ngáng, điều khiển…hoạt động tại cụm cảng Container
Trực ca xử lý sự cố cho thiết bị làm tàu
1-2 năm kinh nghiệm
Sức khoẻ tốt, làm việc được trên cao
Chấp nhận làm việc theo ca.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1-2 năm kinh nghiệm
Sức khoẻ tốt, làm việc được trên cao
Chấp nhận làm việc theo ca.
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
Mức lương thoả thuận theo năng lực, kinh nghiệm.
Thưởng theo thành tích làm việc
Phụ cấp đi lại, phụ cấp cơm.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao
Loại công việc: Toàn thời gian
Môi trường làm việc năng động
Tham gia các sự kiện, du lịch, nghỉ mát cùng công ty
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Hưng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận theo năng lực, kinh nghiệm.
Thưởng theo thành tích làm việc
Phụ cấp đi lại, phụ cấp cơm.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao
Loại công việc: Toàn thời gian
Môi trường làm việc năng động
Tham gia các sự kiện, du lịch, nghỉ mát cùng công ty
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Ngành nghề: Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Điện / Điện tử / Điện lạnh
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Hưng Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Hưng Gia

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Hưng Gia

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 247 Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

