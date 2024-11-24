Tuyển Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAVA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAVA GROUP
- Hà Nội: BT09 dãy 16A7 làng việt kiều châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thực hiện các công việc lắp đặt hệ thống điện, thiết bị điện trong nhà hàng, văn phòng theo bản vẽ thiết kế.
Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện, nước, các thiết bị khác của hệ thống đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn.
Phối hợp với các bộ phận khác trong quá trình thi công, lắp đặt.
Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong quá trình làm việc.
Báo cáo tình hình công việc cho quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực lắp đặt, bảo trì hệ thống điện.
Nắm vững các kiến thức về điện, an toàn điện.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật là lợi thế.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAVA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương8-12tr, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAVA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI