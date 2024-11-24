Tuyển Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAVA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT09 dãy 16A7 làng việt kiều châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện các công việc lắp đặt hệ thống điện, thiết bị điện trong nhà hàng, văn phòng theo bản vẽ thiết kế.

Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện, nước, các thiết bị khác của hệ thống đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn.

Phối hợp với các bộ phận khác trong quá trình thi công, lắp đặt.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong quá trình làm việc.

Báo cáo tình hình công việc cho quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên chuyên ngành điện, điện công nghiệp hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực lắp đặt, bảo trì hệ thống điện.

Nắm vững các kiến thức về điện, an toàn điện.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật là lợi thế.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAVA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).

Mức lương8-12tr, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAVA GROUP

