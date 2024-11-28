Tuyển Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng đạo làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tuyển Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng đạo làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng đạo
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng đạo

Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng đạo

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dương Xá, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Làm về sửa chữa ô tô, xe nâng
Thay phớt, lọc dầu cho xe khi khách mua
Kiểm tra và chỉnh lại cho đúng khi xe về
Làm theo phân công của lãnh đạo
Có kỹ năng làm việc độc lập

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm làm về sửa chữa ô tô , xe nâng từ 1 năm trở lên
Làm việc độc lập được
Độ tuổi từ 20 tuổi đến 48 tuổi, bằng trung cấp
Chăm chỉ, chịu khó
Sẽ được đào tạo thêm

Tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng đạo Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương thưởng tháng 13
Đóng bảo hiểm,
Phụ cấp hàng tháng
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp vui tính
Nghỉ mát hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng đạo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng đạo

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng đạo

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Ngọc Động, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

