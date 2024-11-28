Tuyển Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng đạo làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dương Xá, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Làm về sửa chữa ô tô, xe nâng

Thay phớt, lọc dầu cho xe khi khách mua

Kiểm tra và chỉnh lại cho đúng khi xe về

Làm theo phân công của lãnh đạo

Có kỹ năng làm việc độc lập

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm làm về sửa chữa ô tô , xe nâng từ 1 năm trở lên

Làm việc độc lập được

Độ tuổi từ 20 tuổi đến 48 tuổi, bằng trung cấp

Chăm chỉ, chịu khó

Sẽ được đào tạo thêm

Tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng đạo Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương thưởng tháng 13

Đóng bảo hiểm,

Phụ cấp hàng tháng

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp vui tính

Nghỉ mát hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng đạo

