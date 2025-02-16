Tuyển Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hùng Vương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hùng Vương
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hùng Vương

Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hùng Vương

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Đường Trường Sa,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lắp đặt, đấu nối thiết bị
Kiểm tra và bảo trì hệ thống điện theo định kỳ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC/ CĐ trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Thợ điện nước dân dụng

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hùng Vương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn và thực tế hoàn thành công việc.
Môi trường làm việc tốt, có nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng, kinh nghiệm và thăng tiến.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức với Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hùng Vương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hùng Vương

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hùng Vương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 16b Phan Văn Trị, P7, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

