Tuyển Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hùng Vương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Đường Trường Sa,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lắp đặt, đấu nối thiết bị

Kiểm tra và bảo trì hệ thống điện theo định kỳ

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC/ CĐ trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Thợ điện nước dân dụng

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hùng Vương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn và thực tế hoàn thành công việc.

Môi trường làm việc tốt, có nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng, kinh nghiệm và thăng tiến.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức với Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hùng Vương

