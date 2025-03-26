Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Ô 25
- 26 , Lô B, Lê Lợi, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ hệ thống đèn, màn hình LED
Thường xuyên kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng tại nhà mẫu
Các công việc khác được phân công bởi quản lý: lái xe điện, điều phối khách
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, điện, cơ khí, cơ điện tử, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Kỹ năng chuyên môn: Hiểu biết sâu về các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà, khả năng sử dụng các phần mềm quản lý và giám sát kỹ thuật.
Kỹ năng mềm: Khả năng làm việc độc lập, kỹ năng giải quyết vấn đề và giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận
BHXH đầy đủ
Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo nội bộ
Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
