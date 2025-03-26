Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Ô 25 - 26 , Lô B, Lê Lợi, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ hệ thống đèn, màn hình LED

Thường xuyên kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng tại nhà mẫu

Các công việc khác được phân công bởi quản lý: lái xe điện, điều phối khách

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, điện, cơ khí, cơ điện tử, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kỹ năng chuyên môn: Hiểu biết sâu về các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà, khả năng sử dụng các phần mềm quản lý và giám sát kỹ thuật.

Kỹ năng mềm: Khả năng làm việc độc lập, kỹ năng giải quyết vấn đề và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

BHXH đầy đủ

Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo nội bộ

Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.