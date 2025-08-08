Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÔNG MINH TCL (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 26 Đường số 32, VSIP II - A Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thị trấn Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Huyện Bắc Tân Uyên

Giám sát việc xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí) trong công ty, đảm bảo đúng quy trình, không gây hại đến môi trường xung quanh.

Đảm bảo tuân thủ các quy định, luật pháp hiện hành về bảo vệ môi trường.

Hướng dẫn nhân viên thực hiện phân loại rác, sử dụng tiết kiệm điện, nước và tài nguyên tại nơi làm việc.

Tham gia các đợt kiểm tra, báo cáo môi trường định kỳ để đảm bảo công ty duy trì tiêu chuẩn xanh.

Hỗ trợ công tác mua hàng: vật tư, thiết bị phục vụ công việc.

Giám sát và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn, hiệu quả.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Tiếng Trung (phổ thông) giao tiếp tốt

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

- Thái độ làm việc chăm chỉ, tích cực

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng an toàn

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÔNG MINH TCL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch hàng năm, quà tặng vào các dịp lễ, Tết

Xe đưa đón về Bình Dương và Đồng Nai

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Cung cấp thiết bị làm việc/ đồng phục

Đánh giá năng lực đình kì hàng năm

Cơ hội được đào tạo tại tổng bộ (Trung Quốc)

