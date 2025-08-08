Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÔNG MINH TCL (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÔNG MINH TCL (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2025
Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÔNG MINH TCL (VIỆT NAM)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 26 Đường số 32, VSIP II

- A Khu công nghiệp Việt Nam

- Singapore, Thị trấn Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Huyện Bắc Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát việc xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí) trong công ty, đảm bảo đúng quy trình, không gây hại đến môi trường xung quanh.
Đảm bảo tuân thủ các quy định, luật pháp hiện hành về bảo vệ môi trường.
Hướng dẫn nhân viên thực hiện phân loại rác, sử dụng tiết kiệm điện, nước và tài nguyên tại nơi làm việc.
Tham gia các đợt kiểm tra, báo cáo môi trường định kỳ để đảm bảo công ty duy trì tiêu chuẩn xanh.
Hỗ trợ công tác mua hàng: vật tư, thiết bị phục vụ công việc.
Giám sát và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn, hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Tiếng Trung (phổ thông) giao tiếp tốt
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
- Thái độ làm việc chăm chỉ, tích cực
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng an toàn

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÔNG MINH TCL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch hàng năm, quà tặng vào các dịp lễ, Tết
Xe đưa đón về Bình Dương và Đồng Nai
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Cung cấp thiết bị làm việc/ đồng phục
Đánh giá năng lực đình kì hàng năm
Cơ hội được đào tạo tại tổng bộ (Trung Quốc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÔNG MINH TCL (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Toà Nhà Lottery Tower, Số 77 đường Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

