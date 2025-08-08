Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/09/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 49 N2, Khu đô thị mới Bình Nguyên, Bình Thung 1, Bình An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

1/BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA MÁY MÓC VỀ MÁY FLOTTWEG:
- Nhận yêu cầu từ Trưởng/Phó phòng hoặc Trưởng nhóm phụ trách để thiết lập, kiểm tra các quy trình bảo dưỡng, bảo hành các thiết bị, hệ thống... cho Nhà cung cấp, khách hàng
- Lên kế hoạch cho hoạt động bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị của nhóm liên quan đến hoạt động sản xuất của khách hàng.
- Sắp xếp cá nhân hoặc nhân sự trong nhóm phù hợp theo kế hoạch và phát sinh cho việc sửa chữa máy móc.
- Kiểm tra công việc bảo trì và sửa chữa các máy móc, kết quả của bản thân hoặc nhân viên dưới quyền được giao phụ trách công việc
2/ BÁO CÁO VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ KỸ THUẬT :
- Quản lý các hồ sơ, tài liệu về máy móc, thông tin khách hàng, bản vẽ kỹ thuật của mình phụ trách.
- Làm báo cáo kỹ thuật, đề xuất kế hoạch đặt hàng phụ tùng thay thế cho khách hàng (nếu có), và cho quản lý phụ trách.
3/ CÔNG VIỆC PHÁT SINH KHÁC:
- Hỗ trợ phòng kinh doanh tiếp xúc trực tiếp và khảo sát các yêu cầu của khách hàng cho vật tư thay thế hoặc yêu cầu lắp đặt mới.
- Nhiệm vụ khác theo yêu cầu quản lý phụ trách.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành: Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, am hiểu chuyên sâu về chuyên ngành đào tạo và hiểu biết về lĩnh vực còn lại.
-Có kiến thức về kinh doanh, đặc biệt ngành Công nghệ thực phẩm
-Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm làm việc
-Vui vẻ, nhiệt tình hòa đồng với toàn bộ nhân viên trong công ty.
-Nghiêm túc trong công việc
-Có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới Thì Được Hưởng Những Gì

-Hưởng chế độ theo quy định luật lao động
-Tham gia BHXH khi ký hợp đồng chính thức
-Thu nhập từ 09.000.000 – 15.000.000 đồng/tháng, phụ thuộc vào năng lực thực hiện các yêu cầu công việc, kinh nghiệm trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
- Thưởng tết, lương tháng 13
-Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
-Được tham gia các hoạt động team building do công ty tổ chức.
-Được đào tạo thường xuyên, chế độ thăng tiến phát triển nghề nghiệp.
-Thời gian làm việc : 7h45-16h30 (nghỉ trưa 45p), từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới

Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: VP 4.07 Tòa nhà ST.Moritz, số 1014 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

