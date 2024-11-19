Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Kỹ sư điện tử viễn thông

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử viễn thông Tại CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Tổng cục chính trị 161

- 163 Trần Quốc Thảo, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử viễn thông Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Điều hành công tác bảo dưỡng sửa chữa hạ tầng nhà trạm, tuyến cáp, mạng cố định băng rộng tại 18 tỉnh phía Nam
Kiểm soát chất lượng thực hiện của các tỉnh qua kiểm tra hiện trường trực tiếp và hình ảnh
Kiểm soát cơ sở dữ liệu, đối soát hàng tháng với chủ đầu tư
Hỗ trợ, làm cùng, đào tạo, kiểm tra việc thực hiện của lực lượng quản lý hạ tầng tại tỉnh

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Không quá 32 tuổi.
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học nhóm chuyên ngành Điện tử Viễn thông, CNTT. Hệ đào tạo chính quy.
Sử dụng thành thạo Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint.
Có kiến thức về mạng viễn thông
Toeic >450. Lý lịch rõ ràng, không vi phạm pháp luật

Tại CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bình quân hàng tháng: 15 - 20 triệu/tháng.
Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty
Tham gia đầy đủ BHXH, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ dưỡng hàng năm.
Cơ hội học tập, nghiên cứu, làm việc trong nước và các nước trên thế giới do VT đầu tư

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Tổng cục chính trị 161 - 163 Trần Quốc Thảo, Phường 09, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất