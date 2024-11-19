Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Tổng cục chính trị 161 - 163 Trần Quốc Thảo, Quận 3

Điều hành công tác bảo dưỡng sửa chữa hạ tầng nhà trạm, tuyến cáp, mạng cố định băng rộng tại 18 tỉnh phía Nam

Kiểm soát chất lượng thực hiện của các tỉnh qua kiểm tra hiện trường trực tiếp và hình ảnh

Kiểm soát cơ sở dữ liệu, đối soát hàng tháng với chủ đầu tư

Hỗ trợ, làm cùng, đào tạo, kiểm tra việc thực hiện của lực lượng quản lý hạ tầng tại tỉnh

Độ tuổi: Không quá 32 tuổi.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học nhóm chuyên ngành Điện tử Viễn thông, CNTT. Hệ đào tạo chính quy.

Sử dụng thành thạo Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint.

Có kiến thức về mạng viễn thông

Toeic >450. Lý lịch rõ ràng, không vi phạm pháp luật

Tại CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bình quân hàng tháng: 15 - 20 triệu/tháng.

Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty

Tham gia đầy đủ BHXH, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ dưỡng hàng năm.

Cơ hội học tập, nghiên cứu, làm việc trong nước và các nước trên thế giới do VT đầu tư

