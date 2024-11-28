Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử viễn thông Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Giám sát các hệ thống Network và Server FPT Telecom.

Phân tích chất lượng, hiệu suất mạng lưới, điều chỉnh định tuyến kịp thời tới các hướng dự phòng đảm bảo tối ưu chất lượng dịch vụ.

Khắc phục sự cố dựa trên các thông báo lỗi nhận được, phối hợp với các đơn vị xử lý sự cố.

Đo lường và thống kê các dữ liệu quan trọng và đưa ra các báo cáo tình trạng hệ thống theo ca trực và hàng tuần.

Hỗ trợ kỹ thuật vận hành/fix lỗi/xử lý sự cố logic trên hạ tầng FTEL.

Xây dựng, tích hợp và triển khai các sản phẩm giải pháp về network.

Thiết lập và cấu hình các thiết bị mạng (Juniper, Cisco, Huawei, G-COM...).

Nghiên cứu, tìm hiểu các thiết bị, giải pháp về network, security.

Thực hiện các dự án tối ưu mạng lưới và các dịch vụ ISP.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 03 các trường đại học hoặc Năm 02 các trường Cao Đẳng chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông, có điểm GPA từ 2.8/7.0 trở lên.

CV ứng tuyển CV vui lòng ghi điểm GPA, các kinh nghiệm, dự án và kỹ năng khác.

Có kiến thức tốt về mạng IP: TCP/IP, Routing, Switching, MPLS.

Có kiến thức CCNA hoặc JNCIA. Ưu tiên đã hoàn tất các khóa học của chứng chỉ CCNA hoặc JNCIA.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.

Chịu được áp lực công việc vận hành hệ thống.

Có khả năng đọc, hiểu, nghiên cứu tài liệu tiếng Anh.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 150 triệu ngay kỳ thực tập, được đào tạo 1:1 chuyên sâu, và nằm trong đội ngũ quy hoạch trở thành nhân viên chính thức tại FPT Telecom sau khi kết thúc chương trình

Thời gian làm việc linh động (full time hoặc part time), part time tối thiểu 5 buổi/tuần.

Hỗ trợ làm đồ án, báo cáo tốt nghiệp, xác nhận thực tập cùng với các Mentor là chuyên gia/ quản lý tại FPT Telecom.

Được đào tạo và trải nghiệm thực tế các công việc về mảng Viễn Thông.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến, thỏa sức đề xuất ý tưởng sáng tạo.

Được làm việc và đào tạo bởi đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao, nhiệt huyết, sáng tạo, hòa đồng.

Được tham gia/ tổ chức nhiều sự kiện lớn nhỏ tại FPT Telecom và FPT như Đại lễ Sinh nhật Tập đoàn 13/9, Sinh nhật Công ty, Sao chổi, Hội diễn, Hội làng cuối năm, ....cùng các chương trình văn hóa định kỳ khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

