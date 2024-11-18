Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông

Kỹ sư điện tử viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử viễn thông Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43/6 đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử viễn thông Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Khảo sát phương án thi công; Phát sóng trạm BTS;
Trực OMC , Đo test vùng phủ, Nghiệm thu hiện trường
Sửa lỗi kỹ thuật trong quá trình triển khai dự án hoặc bảo hành sau dự án;
Thực hiện các công việc phát sinh trong dự án như nhận hàng, trả hàng, thu thập số liệu, biên bản, hỗ trợ làm hồ sơ, hỗ trợ thi công lắp đặt;
Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản;
Có kinh nghiệm về hệ thống OMC là một lợi thế;
Thành thạo tin học văn phòng;
Kỹ năng xử lý vấn đề phát sinh, giao tiếp tốt; chủ động trong công việc;
Sức khỏe tốt để đảm bảo công việc;
Trung thực, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc;
Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 01 tháng, hưởng 85% lương;
Được xét tăng lương theo định kỳ và nhiều cơ hội thăng tiến;
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13,...;
Đảm bảo đầy đủ BHXH và các quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành và chế độ phúc lợi của Công ty;
Du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng công ty và gia đình; Khám sức khỏe định kì;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 13, tòa nhà Tasco, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

