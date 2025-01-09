Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 38, Khu C, Đường D1, KCN An Hạ, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

1. Công tác lễ tân:

- Trực quầy lễ tân, tiếp đón, hướng dẫn khách đến làm việc tại Công ty;

- Hỗ trợ khách và quản lý khách ra vào công ty đúng quy định;

- Tiếp nhận, xử lý các cuộc gọi đến;

- Quản lý công văn, thư từ đến và đi.

2. Công tác hành chính:

- Quản lý và mua sắm văn phòng phẩm;

- Quản lý, điều phối đội xe;

- Quản lý, chuẩn bị các phòng họp theo yêu cầu.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh / Tiếng Nhật giao tiếp tốt;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng tất cả các chế độ theo quy định của pháp luật lao động như: BHXH, BHTN, BHYT, Bảo hiểm 24h;

- Thưởng Lễ/Tết; sinh nhật, quà trung thu cho CB-CNV, tặng học bổng khuyến học, xây nhà tình thương cho gia đình hoàn cảnh khó khăn;

- Xem xét tăng lương hằng năm, lương tháng 13;

- Đi du lịch trong nước và quốc tế;

- Có xe đưa rước từ thành phố Hồ Chí Minh về Công ty làm việc;

- Có khu nội trú cho dành CB-CNV;

- Được đào tạo các Kiến thức và Kỹ năng phát triển bản thân;

- Đặc biệt: Anh/Chị được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến cao.

- Cùng nhiều CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ & THU HÚT NHÂN TÀI của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company

