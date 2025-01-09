Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô 38, Khu C, Đường D1, KCN An Hạ, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

1. Công tác lễ tân:
- Trực quầy lễ tân, tiếp đón, hướng dẫn khách đến làm việc tại Công ty;
- Hỗ trợ khách và quản lý khách ra vào công ty đúng quy định;
- Tiếp nhận, xử lý các cuộc gọi đến;
- Quản lý công văn, thư từ đến và đi.
2. Công tác hành chính:
- Quản lý và mua sắm văn phòng phẩm;
- Quản lý, điều phối đội xe;
- Quản lý, chuẩn bị các phòng họp theo yêu cầu.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh / Tiếng Nhật giao tiếp tốt;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng tất cả các chế độ theo quy định của pháp luật lao động như: BHXH, BHTN, BHYT, Bảo hiểm 24h;
- Thưởng Lễ/Tết; sinh nhật, quà trung thu cho CB-CNV, tặng học bổng khuyến học, xây nhà tình thương cho gia đình hoàn cảnh khó khăn;
- Xem xét tăng lương hằng năm, lương tháng 13;
- Đi du lịch trong nước và quốc tế;
- Có xe đưa rước từ thành phố Hồ Chí Minh về Công ty làm việc;
- Có khu nội trú cho dành CB-CNV;
- Được đào tạo các Kiến thức và Kỹ năng phát triển bản thân;
- Đặc biệt: Anh/Chị được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến cao.
- Cùng nhiều CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ & THU HÚT NHÂN TÀI của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô số 38, Khu C, Đường D1, Khu công nghiệp An Hạ, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

