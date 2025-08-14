Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND

Nhân viên Lễ tân

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Tổ 5, Khu 9A. P. Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tiếp đón và hướng dẫn khách hàng, đối tác đến công ty.
Trực điện thoại, nhận – chuyển cuộc gọi và thư từ.
Hỗ trợ sắp xếp phòng họp, chuẩn bị trà nước khi cần.
Thực hiện các công việc hành chính đơn giản theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, nhanh nhẹn.
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 6 – 8 triệu/tháng
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật và các phúc lợi khác
Đóng bảo hiểm khi ký HĐLĐ chính thức
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Được đào tạo nghiệp vụ lễ tân và kỹ năng giao tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 61 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-le-tan-thu-nhap-6-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-quang-ninh-job367137
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH IMA HAIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 13/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE) làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 29 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 39 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 39 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 39 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Thái Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Ninh Bình Hải Dương Còn 8 ngày để ứng tuyển 16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH Giáo dục và thương mại HNC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh TNHH Giáo dục và thương mại HNC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 10 Triệu
TNHH Giáo dục và thương mại HNC
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Ninh Còn 8 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH IMA HAIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 13/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE) làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty Cổ Phần Sân Golf Silk Path làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD Công Ty Cổ Phần Sân Golf Silk Path
Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 8 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN SAQUILA HOSPITALITY làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAQUILA HOSPITALITY
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HALO ECO làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HALO ECO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm