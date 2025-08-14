Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Tổ 5, Khu 9A. P. Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tiếp đón và hướng dẫn khách hàng, đối tác đến công ty.

Trực điện thoại, nhận – chuyển cuộc gọi và thư từ.

Hỗ trợ sắp xếp phòng họp, chuẩn bị trà nước khi cần.

Thực hiện các công việc hành chính đơn giản theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, nhanh nhẹn.

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 6 – 8 triệu/tháng

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật và các phúc lợi khác

Đóng bảo hiểm khi ký HĐLĐ chính thức

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Được đào tạo nghiệp vụ lễ tân và kỹ năng giao tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND

