Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Tổ 5, Khu 9A. P. Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tiếp đón và hướng dẫn khách hàng, đối tác đến công ty.
Trực điện thoại, nhận – chuyển cuộc gọi và thư từ.
Hỗ trợ sắp xếp phòng họp, chuẩn bị trà nước khi cần.
Thực hiện các công việc hành chính đơn giản theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, nhanh nhẹn.
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, nhanh nhẹn.
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 6 – 8 triệu/tháng
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật và các phúc lợi khác
Đóng bảo hiểm khi ký HĐLĐ chính thức
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Được đào tạo nghiệp vụ lễ tân và kỹ năng giao tiếp
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật và các phúc lợi khác
Đóng bảo hiểm khi ký HĐLĐ chính thức
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Được đào tạo nghiệp vụ lễ tân và kỹ năng giao tiếp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI