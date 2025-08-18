Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH IMA HAIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 41 Trần Nhật Duật, Quận 1, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Tiếp đón và hướng dẫn khách hàng khi đến salon, đảm bảo trải nghiệm thân thiện và chuyên nghiệp.

Quản lý lịch hẹn của khách hàng, sắp xếp lịch làm việc cho thợ tóc qua điện thoại, tin nhắn hoặc trực tiếp.

Thực hiện nghiệp vụ thu ngân, in hóa đơn và xử lý các phương thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ...).

Trực điện thoại, fanpage, zalo, tin nhắn..., tiếp nhận thông tin và tư vấn các dịch vụ cơ bản của salon.

Giám sát vệ sinh chung của không gian làm việc: quầy lễ tân, khu vực chờ, phòng gội, v.v.

Hỗ trợ các công việc hành chính đơn giản khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật giao tiếp tốt, trình độ tương đương JLPT N3 trở lên (bắt buộc).

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản là lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản: Word, Excel, Email,...

Có thể làm việc vào Thứ Bảy và Chủ Nhật (theo lịch salon).

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp và chỉn chu.

Tại CÔNG TY TNHH IMA HAIR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15 - 22 triệu

Phụ cấp cơm: 700.000 VNĐ/tháng.

Thưởng thêm: Bao gồm tiền tip, tăng ca, và hoa hồng sản phẩm theo doanh số.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Nghỉ phép: 12 ngày phép/năm + nghỉ Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.

Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, khách hàng chủ yếu là người nước ngoài và doanh nhân.

Được đào tạo bài bản, nâng cao kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng và hành chính văn phòng.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội trở thành Trợ lý quản lý hoặc Quản lý vận hành salon theo năng lực cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IMA HAIR

