Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Chào đón khách hàng với sự thân thiện và nhiệt tình

Hỗ trợ khách hàng check in phòng

Thanh toán tính tiền cho khách

Kiểm kho và quỹ hàng ngày

Bảo đảm rằng tất cả nhiệm vụ đều được hoàn thành theo nội quy và quy trình của công ty

Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ phòng và không gian chung

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 18 - 23 tuổi

Không ngại giao tiếp, trung thực, cẩn thận.

Vui vẻ hòa đồng với đồng nghiệp và khách hàng.

Chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc.

Ngoại hình ưa nhìn

Làm tối thiểu: 3 ca / tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khoảng: 3.000.000đ - 5.000.000đ (tùy vào số lượng ca làm)

Môi trường trẻ, thân thiện, sáng tạo với tệp khách hàng GenZ

Được đào tạo, training đầy đủ theo quy trình của công ty

Có lộ trình thăng tiến nếu làm tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.