Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Tổ dân phố số 1, thị trấn Ba Sao, Kim Bảng, Huyện Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đón tiếp và hướng dẫn thông tin cho khách đến nhận phòng và trả phòng.

- Thực hiện các thủ tục check in, check out, đăng ký tạm trú cho khách đến lưu trú theo quy trình.

- Sẵn sàng cung cấp thông tin và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về các dịch vụ của Resort.

- Thực hiện các công việc hành chính liên quan của bộ phận.

- Nắm bắt các hoạt động, sự kiện đang diễn ra trong/ngoài Resort để cung cấp thông tin cho khách hàng.

- Phát triển và duy trì quan hệ tốt với khách.

- Tiến hành các thủ tục nhận, bảo quản tài sản của của khách ký gửi ở khu vực lễ tân, tiền sảnh theo đúng quy định.

- Tham gia các khóa đào tạo về cấp cứu, PCCC, nắm bắt các quy trình PCCC và áp dụng triệt để.

- Tuân thủ nội quy/quy định/quy trình công việc.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, thành thạo tiếng Trung

- Kinh nghiệm công tác: có kinh nghiệm ở vị trí Lễ tân là thế mạnh/điểm cộng

- Chiều cao: Nữ cao từ 1m58 trở lên, Nam cao từ 1m68 trở lên

- Giọng nói: Dễ nghe, không ngọng, không nói tiếng địa phương

- Ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

1. Hỗ trợ nhà ở, ăn ca

2. Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH và các phúc lợi khác

3. Thưởng service charge không giới hạn, thưởng lễ & Tết, lương tháng 13 ++

4. Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu ngành Hospitality

5. Các phúc lợi khác: sinh nhật, teambuilding, dã ngoại,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin