Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: FPT Service - đường Minh Khai, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân

Tiếp nhận các thiết bị cần sửa tại Trung tâm.

Thực hiện đúng theo quy trình nhận máy, nhập các thông tin thiết bị vào chương trình quản lý.

Thông báo cho khách hàng các thiết bị đã sửa chữa xong.

Trả và hoàn tất các thủ tục trả máy, thiết bị cho khách hàng.

Các công việc hành chính khác theo phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ/nam, tuổi không quá 30.

Tốt nghiệm trung cấp trở lên

Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt.

Nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực, chịu được áp lực công việc.

Có kinh nghiệm giao tiếp khách hàng và xử lý khiếu nại khách hàng là lợi thế

Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6.4M + lương hiệu quả trả theo quý + tháng lương 13.

Tổng thu nhập năm từ 100tr – 120tr

Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13 rõ ràng, thưởng theo hiệu quả công việc

Được hỗ trợ chi phí học tập và thi các khoá học/chứng chỉ cần thiết cho công việc

Các hoạt động phong trào, văn hóa đoàn thể đậm chất văn hóa FPT

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành

Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm; Chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt (Bảo hiểm FPT Care)

Đặc biệt: chính sách hỗ trợ mua máy tính cá nhân dành riêng cho CBNV chính thức của Synnex FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển

