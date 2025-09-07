Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/10/2025
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: FPT Service

- đường Minh Khai, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận các thiết bị cần sửa tại Trung tâm.
Thực hiện đúng theo quy trình nhận máy, nhập các thông tin thiết bị vào chương trình quản lý.
Thông báo cho khách hàng các thiết bị đã sửa chữa xong.
Trả và hoàn tất các thủ tục trả máy, thiết bị cho khách hàng.
Các công việc hành chính khác theo phân công.
Địa điểm làm việc: FPT Services – Minh Khai, TP.Vinh, Nghệ An.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ/nam, tuổi không quá 30.
Tốt nghiệm trung cấp trở lên
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt.
Nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực, chịu được áp lực công việc.
Có kinh nghiệm giao tiếp khách hàng và xử lý khiếu nại khách hàng là lợi thế

Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6.4M + lương hiệu quả trả theo quý + tháng lương 13.
Tổng thu nhập năm từ 100tr – 120tr
Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13 rõ ràng, thưởng theo hiệu quả công việc
Được hỗ trợ chi phí học tập và thi các khoá học/chứng chỉ cần thiết cho công việc
Các hoạt động phong trào, văn hóa đoàn thể đậm chất văn hóa FPT
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành
Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm; Chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt (Bảo hiểm FPT Care)
Đặc biệt: chính sách hỗ trợ mua máy tính cá nhân dành riêng cho CBNV chính thức của Synnex FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

