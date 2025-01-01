Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

banner-company

Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

500 - 1000 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Với quy mô doanh số dự kiến khoảng 2 tỉ USD vào 2024 và số lượng nhân sự khoảng 1000 người, Synnex FPT sẽ cung cấp sản phẩm & dịch vụ hoàn chỉnh qua hệ thống kênh 3800 đại lý với khoảng 8000 cửa hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 1993-2003: khởi sự kinh doanh, lần lượt ra đời công ty FPT Distribution FPT Mobile, FPT Retail, FPT Elead. 2004-2014: FPT Distribution ‘lấn sân’ sang lĩnh vực thiết bị thông minh, vươn ra thị trường khu vực và thế giới. 2005-2025: thương vụ sáp nhập với Synnex Đài Loan, chuyển mình lên tầm cao mới, khẳng định vị trí số 1 tại Việt Nam. Với quy mô doanh số dự kiến khoảng 2 tỉ USD vào 2024 và số lượng nhân sự khoảng 1000 người, Synnex FPT sẽ cung cấp sản phẩm & dịch vụ hoàn chỉnh qua hệ thống kênh 3800 đại lý với khoảng 8000 cửa hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 1993-2003: khởi sự kinh doanh, lần lượt ra đời công ty FPT Distribution FPT Mobile, FPT Retail, FPT Elead. 2004-2014: FPT Distribution ‘lấn sân’ sang lĩnh vực thiết bị thông minh, vươn ra thị trường khu vực và thế giới. 2005-2025: thương vụ sáp nhập với Synnex Đài Loan, chuyển mình lên tầm cao mới, khẳng định vị trí số 1 tại Việt Nam. Xem thêm

Tin tuyển dụng Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Hạn nộp: 07/10/2025

Nghệ An Vĩnh Phúc Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-phan-phoi-synnex-fpt-pro-company-ntd151601
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH Gốm Chi
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Lào Cai CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỖ GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỖ GIA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C
6 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG COCANDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THỜI TRANG COCANDY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bất động sản/Xây dựng Hợp tác xã Đà Bắc Green làm việc tại Hòa Bình thu nhập 12 - 17 Triệu Hợp tác xã Đà Bắc Green
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO SAVINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO SAVINA
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH TM & DV Logistics Danko làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH TM & DV Logistics Danko
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH MARS ARCHITECT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MARS ARCHITECT VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HANVIETBAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HANVIETBAY
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm