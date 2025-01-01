Giới thiệu Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Với quy mô doanh số dự kiến khoảng 2 tỉ USD vào 2024 và số lượng nhân sự khoảng 1000 người, Synnex FPT sẽ cung cấp sản phẩm & dịch vụ hoàn chỉnh qua hệ thống kênh 3800 đại lý với khoảng 8000 cửa hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 1993-2003: khởi sự kinh doanh, lần lượt ra đời công ty FPT Distribution FPT Mobile, FPT Retail, FPT Elead. 2004-2014: FPT Distribution 'lấn sân' sang lĩnh vực thiết bị thông minh, vươn ra thị trường khu vực và thế giới. 2005-2025: thương vụ sáp nhập với Synnex Đài Loan, chuyển mình lên tầm cao mới, khẳng định vị trí số 1 tại Việt Nam.