Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

1. Khu vực sảnh:

- Tiếp đón khách, kiểm tra, giám sát các hoạt động tại khu vực tiền sảnh.

- Phụ trách giữ liên lạc và thông tin giữa khách hàng làm việc tại Toà nhà và Ban quản lý toà nhà.

- Trực điện thoại, trả lời điện thoại, giải đáp các thông tin của khách hàng, kết nối lên các bộ phận của Tòa nhà, xử lý các thông tin qua điện thoại…..

- Thực hiện các thủ tục liên quan tới lưu trú

- Các hoạt động chăm sóc khách hàng

2. Khu vực phòng họp:

- Thực hiện nhiệm vụ lễ tân hội nghị, sự kiện, tiệc… theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp.

- Chuẩn bị các công tác liên quan đến phục vụ các cuộc họp của khách hàng: phòng họp, trà nước, trái cây…

3. Công việc chung:

- Ghi nhận và giải thích các thông tin khách góp ý, phàn nàn, báo cáo với cán bộ phụ trách để xử lý tình huống kịp thời, đáp ứng yêu cầu của khách.

- Hỗ trợ công tác văn thư trong giao nhận công văn, thư tín theo sự phân công của lãnh đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp tốt

Có ngoại hình ưa nhìn. Giọng nói dễ nghe. Nữ cao từ 1m60 trở lên.

Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 18 tuổi – 26 tuổi.

Ứng viên vui lòng ghi đầy đủ thông tin về: Chiều cao, cân nặng, năm sinh, địa chỉ đang sống, hôn nhân,... trong CV ứng tuyển

Gửi kèm cv là 3 tấm hình (đủ cả người, rõ dáng, trong đó có ít nhất 1 tấm rõ mặt).

Tại Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp trang điểm 500.000 đồng/tháng.

- Thưởng tháng lương thứ 13, và dịp Lễ – Tết .

- Được tạo điều kiện tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Được đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Môi trường làm việc cạnh tranh, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin