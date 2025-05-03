Tuyển Nhân viên Lễ tân Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hải Dương thu nhập 300 - 400 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Mức lương
300 - 400 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 300 - 400 USD
- Đón tiếp khách hàng, thực hiện các thủ tục check in- check out cho khách
- Hỗ trợ, hướng dẫn, phục vụ khách hàng trong quá trình lưu trú
- Thực hiện khai báo tạm trú cho khách theo quy định
- Nhận bàn giao các công việc của ca trước và bàn giao lại công việc cho ca sau khi hết ca
- Thực hiện các báo cáo cho các bộ phận có liên quan
- Các công việc khác theo yêu cầu của TBP
Với Mức Lương 300 - 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ngoại hình cân đối, không nói ngọng, giọng địa phương
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán khéo léo, lập kế hoạch và báo cáo
- Trình độ tin học: thành thạo tin học văn phòng đặc biệt là word, excel
- Giao tiếp cơ bản 1 trong 2 ngoại ngữ: Tiếng anh/ Tiếng trung
Tại Tập Đoàn Apec (Apec Group) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
