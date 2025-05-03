Tuyển Nhân viên Lễ tân Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hải Dương thu nhập 300 - 400 USD

- Đón tiếp khách hàng, thực hiện các thủ tục check in- check out cho khách

- Hỗ trợ, hướng dẫn, phục vụ khách hàng trong quá trình lưu trú

- Thực hiện khai báo tạm trú cho khách theo quy định

- Nhận bàn giao các công việc của ca trước và bàn giao lại công việc cho ca sau khi hết ca

- Thực hiện các báo cáo cho các bộ phận có liên quan

- Các công việc khác theo yêu cầu của TBP