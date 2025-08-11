Tuyển Content TikTok Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Content TikTok Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn

Content TikTok

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content TikTok Tại Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Sáng tạo nội dung TikTok: Lên kế hoạch, viết kịch bản, sản xuất và chỉnh sửa video TikTok để quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.
- Xây dựng chiến lược nội dung: Xây dựng chiến lược nội dung TikTok phù hợp với tệp khách hàng mục tiêu, định hướng thương hiệu công ty.
- Quản lý và phát triển kênh TikTok: Đảm bảo nội dung đăng tải đều đặn, thu hút lượng người xem và tăng trưởng theo chiến lược thương hiệu.
- Nghiên cứu và phân tích xu hướng: Theo dõi và phân tích các xu hướng trên nền tảng TikTok, từ đó sáng tạo các ý tưởng nội dung phù hợp, hấp dẫn và viral.
- Đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu: Đảm bảo tất cả nội dung và chiến dịch trên TikTok đều phù hợp với chiến lược thương hiệu tổng thể của công ty.
- Hỗ trợ một số công việc Hành chính văn phòng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm làm việc với TikTok hoặc nền tảng video ngắn.
- Sẵn sàng đi công trình
- Có thiết bị quay video chủ động (điện thoại)
- Kỹ năng: Thành thạo trong việc sáng tạo nội dung video, sử dụng phần mềm chỉnh sửa video Capcut
- Sáng tạo: Có khả năng sáng tạo và xây dựng nội dung thu hút, hấp dẫn và viral.
- Khả năng làm việc nhóm: Có thể làm việc độc lập hoặc phối hợp với các bộ phận khác như marketing, thiết kế đồ họa.
- Kỹ năng giao tiếp: Viết và truyền tải thông điệp rõ ràng, sáng tạo và thú vị.

Tại Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ (7tr – 11tr) + % doanh thu + các khoản thưởng khác
Hưởng 0,05% hoa hồng của Phòng Marketing
- Lương trả đầy đủ, đúng hẹn.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
- Được tham gia các khóa đào tạo từ cơ bản đến nâng cao về kiến thức và các kỹ năng trong công việc chuyên môn.
- Thưởng doanh thu, thưởng cá nhân, sinh nhật, tháng lương 13, các ngày lễ, tết theo quy định và các sự kiện đặc biệt của Công ty…
- Được kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư hàng năm.
- Có các chế độ tặng quà như ngày gia đình, tết thiếu nhi, trung thu, ngày 8/3, lễ tết, trợ cấp riêng khi kết hôn, sinh con, gia đình có người ốm....
- Tham gia BHXH
- Nghỉ 12 ngày phép/năm.
- Đi du lịch trong và ngoài nước, du xuân hàng năm, picnic theo quý.
- Công ty hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn

Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 18 Phạm Hùng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-content-tiktok-thu-nhap-7-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job366475
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
Tuyển Content TikTok Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT
Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Hạn nộp: 28/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP
Hạn nộp: 26/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Content TikTok Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 17/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FTV
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FTV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FTV
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZANET
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ZANET làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ZANET
Hạn nộp: 20/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
Tuyển Content TikTok Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT
Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Hạn nộp: 28/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP
Hạn nộp: 26/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Content TikTok Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 17/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FTV
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FTV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FTV
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content TikTok Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm