Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD

Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Ngày đăng tuyển: 29/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/08/2025
Tập Đoàn Apec (Apec Group)

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Tập Đoàn Apec (Apec Group)

Mức lương
1 - 14 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 tòa Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 1 - 14 USD

- Định hướng, lên kế hoạch và phương án triển khai các công việc kế toán có liên quan của mảng kế toán Xây dựng - Bất động sản;
- Quản lý công tác kế toán, kiểm tra, kiểm soát số liệu thanh toán, chứng từ sổ sách kế toán đưa ra hướng điều chỉnh & xử lý kịp thời trong nhóm xây dựng bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chính xác và hiệu quả (tối ưu các chi phí phát sinh);
- Thiết lập quản lý & xây dựng hệ thống báo cáo trong nhóm xây dựng;
- Kết hợp với Bộ phận liên quan thống nhất cách thức, thời gian và tăng cường công tác đối chiếu;
- Phối hợp với Bộ phận dự án trong việc xác định giá trị thanh, quyết toán (Doanh thu & giải ngân);
- Cân đối và chủ động làm việc với nhà thầu đáp ứng tối đa (có thể) đầu vào cho dự án;Kết hợp kiểm tra hợp đồng (tham gia ý kiến liên quan giá trị và điều khoản thanh toán);
- Đưa ra hướng xử ý tồn tại, định hướng theo dõi giá thành, cân đối giá vốn xác định kết quả kinh doanh;
- Lập Báo cáo tài chính hàng kỳ và Báo cáo quản trị theo yêu cầu;Nộp các báo cáo tài chính định kỳ cho cơ quan thuế theo quy định;
- Xây dựng quy trình hạch toán, lưu trữ chứng từ;Cung cấp hồ sơ, dữ liệu giải trình với cơ quan Nhà nước thuộc trách nhiệm của phòng Kế toán;
- Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu.Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Apec (Apec Group)

Tập Đoàn Apec (Apec Group)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

