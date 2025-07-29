Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Tập Đoàn Apec (Apec Group)
- Hà Nội: Tầng 3 tòa Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 1 - 14 USD
- Định hướng, lên kế hoạch và phương án triển khai các công việc kế toán có liên quan của mảng kế toán Xây dựng - Bất động sản;
- Quản lý công tác kế toán, kiểm tra, kiểm soát số liệu thanh toán, chứng từ sổ sách kế toán đưa ra hướng điều chỉnh & xử lý kịp thời trong nhóm xây dựng bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chính xác và hiệu quả (tối ưu các chi phí phát sinh);
- Thiết lập quản lý & xây dựng hệ thống báo cáo trong nhóm xây dựng;
- Kết hợp với Bộ phận liên quan thống nhất cách thức, thời gian và tăng cường công tác đối chiếu;
- Phối hợp với Bộ phận dự án trong việc xác định giá trị thanh, quyết toán (Doanh thu & giải ngân);
- Cân đối và chủ động làm việc với nhà thầu đáp ứng tối đa (có thể) đầu vào cho dự án;Kết hợp kiểm tra hợp đồng (tham gia ý kiến liên quan giá trị và điều khoản thanh toán);
- Đưa ra hướng xử ý tồn tại, định hướng theo dõi giá thành, cân đối giá vốn xác định kết quả kinh doanh;
- Lập Báo cáo tài chính hàng kỳ và Báo cáo quản trị theo yêu cầu;Nộp các báo cáo tài chính định kỳ cho cơ quan thuế theo quy định;
- Xây dựng quy trình hạch toán, lưu trữ chứng từ;Cung cấp hồ sơ, dữ liệu giải trình với cơ quan Nhà nước thuộc trách nhiệm của phòng Kế toán;
- Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu.Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương 1 - 14 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tập Đoàn Apec (Apec Group) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Apec (Apec Group)
