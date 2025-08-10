Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH MINH ĐĂNG làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Sóc Trăng: Số 83 Đường Tỉnh 934, TTMX,, Mỹ Xuyên, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tính giá thành sản xuất

Lập báo cáo tài chính (BCTC)

Tổng hợp và kiểm soát chi phí

Kê khai và lập báo cáo thuế định kỳ

Thu thập và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế

Hạch toán thu/chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...

Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận...)

Lập các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về thuế và pháp luật liên quan.

Kỹ năng tổng hợp phân tích số liệu.

Trình độ: Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành liên quan

Kinh nghiệm: Từ 1 năm ở vị trí tương đương

Thành thạo Excel

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH MINH ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn

Tham gia BHXH và các chế độ khác theo quy định Công ty

Hỗ trợ cơm trưa miễn phí tại công ty

Lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH ĐĂNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.