Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH MINH ĐĂNG làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MINH ĐĂNG
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY TNHH MINH ĐĂNG

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH MINH ĐĂNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Sóc Trăng: Số 83 Đường Tỉnh 934, TTMX,, Mỹ Xuyên, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tính giá thành sản xuất
Lập báo cáo tài chính (BCTC)
Tổng hợp và kiểm soát chi phí
Kê khai và lập báo cáo thuế định kỳ
Thu thập và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế
Hạch toán thu/chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...
Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận...)
Lập các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về thuế và pháp luật liên quan.
Kỹ năng tổng hợp phân tích số liệu.
Trình độ: Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành liên quan
Kinh nghiệm: Từ 1 năm ở vị trí tương đương
Thành thạo Excel
Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH MINH ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn
Tham gia BHXH và các chế độ khác theo quy định Công ty
Hỗ trợ cơm trưa miễn phí tại công ty
Lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH ĐĂNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MINH ĐĂNG

CÔNG TY TNHH MINH ĐĂNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 83 đường tỉnh 934, Phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

