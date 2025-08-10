Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH MINH ĐĂNG làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH MINH ĐĂNG
- Sóc Trăng: Số 83 Đường Tỉnh 934, TTMX,, Mỹ Xuyên, Thành phố Sóc Trăng
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Tính giá thành sản xuất
Lập báo cáo tài chính (BCTC)
Tổng hợp và kiểm soát chi phí
Kê khai và lập báo cáo thuế định kỳ
Thu thập và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế
Hạch toán thu/chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...
Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận...)
Lập các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng tổng hợp phân tích số liệu.
Trình độ: Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành liên quan
Kinh nghiệm: Từ 1 năm ở vị trí tương đương
Thành thạo Excel
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH MINH ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH và các chế độ khác theo quy định Công ty
Hỗ trợ cơm trưa miễn phí tại công ty
Lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH ĐĂNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI