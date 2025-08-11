Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C - TT3 - 6 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, đường Tố Hữu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Tham gia tư vấn hệ thống ERP,CRM và các phần mềm quản lý khác, bao gồm các giai đoạn: khảo sát, phân tích, tư vấn, triển khai.

Khảo sát, phân tích và tư vấn giải pháp phù hợp cho nhu cầu của khách hàng

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong thời gian triển khai dự án, sau golive dự án.

Kiểm soát tiến độ công việc, quản lý kỳ vọng của khách hàng.

Demo và thuyết trình về giải pháp tới khách hàng.

Nghiên cứu, cải tiến và phát triển các giải pháp để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, thị trường

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn/ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến Công nghệ thông tin/Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng/Toán kinh tế/Hệ thống thông tin quản lý và các chuyên ngành liên quan..

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm năm làm BA trong các dự án CRM, ERP.

Hiểu biết về quy trình vận hành của doanh nghiệp sản xuất và logic hệ thống CRM, ERP (SAP, Odoo, Oracle NetSuite, Microsoft Dynamics...).

Có kinh nghiệm về việc xây dựng quy trình: BPMN, UML.......

Có kinh nghiệm về tiếp nhận và quản lý yêu cầu nghiệp vụ

Có kinh nghiệm về phân tích yêu cầu, phân tích ảnh hưởng và phân tích khác biệt (Gap analysis)

Có kinh nghiệm xây dựng wireframe, mockup cho các chức năng hệ thống

Có kiến thức về sử dụng và đặc tả use cases/user story

Có kiến thức về Agile/Waterfall và các mô hình phổ biến như Scrum, Kanban...

Có kỹ năng phỏng vấn người dùng, giao tiếp với các nhóm khác nhau (nghiệp vụ, developer, tester...)

Kỹ năng

Kỹ năng làm việc nhóm, chủ động xử lý vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp, thu thập và phân tích yêu cầu tốt.

Kỹ năng lập báo cáo.

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 17.000.000 VNĐ đến 25.000.000 VNĐ/tháng

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng.

Review lương 01 năm/02 lần.

Phụ cấp cơm: 600.000vnd/tháng

Sinh nhật CBNV có 01 ngày nghỉ hưởng lương (không tính vào phép năm) và 500.000vnd.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin