Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CAPELLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45 - 47 Đặng Thị Nhu, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Quản Lý Bộ Phận Lễ Tân:

Quản lý và điều phối công việc của nhân viên lễ tân.

Đào tạo, hướng dẫn nhân viên về kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và dịch vụ khách hàng.

Đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ lễ tân chuyên nghiệp, thái độ phục vụ tận tâm.

Kiểm soát và xử lý các yêu cầu, phản hồi của khách hàng, cư dân.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dịch vụ hỗ trợ kịp thời và hiệu quả.

Giám Sát Dịch Vụ Tòa Nhà

Kiểm tra, giám sát các dịch vụ vận hành của tòa nhà như vệ sinh, an ninh, bảo trì, kỹ thuật,...

Đảm bảo các dịch vụ được thực hiện theo tiêu chuẩn và quy định của tòa nhà.

Phối hợp với ban quản lý tòa nhà để đề xuất cải thiện dịch vụ.

Giám sát và xử lý sự cố phát sinh trong phạm vi công việc.

Định kỳ báo cáo tình hình vận hành và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành quản trị khách sạn, dịch vụ, quản lý tòa nhà hoặc liên quan.

Kinh nghiệm từ 2-3 năm trong lĩnh vực lễ tân, dịch vụ khách hàng hoặc quản lý tòa nhà.

Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm.

Am hiểu về tiêu chuẩn dịch vụ, vận hành tòa nhà.

Tiếng Anh giao tiếp khá trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CAPELLA Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các hoạt động phong trào của công ty như lễ 8/3, Team building, Trung thu, văn nghệ, TDTT,..

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH

Thưởng Lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CAPELLA

