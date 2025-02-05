Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CAPELLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CAPELLA
- Hồ Chí Minh: 45
- 47 Đặng Thị Nhu, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Quản Lý Bộ Phận Lễ Tân:
Quản lý và điều phối công việc của nhân viên lễ tân.
Đào tạo, hướng dẫn nhân viên về kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và dịch vụ khách hàng.
Đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ lễ tân chuyên nghiệp, thái độ phục vụ tận tâm.
Kiểm soát và xử lý các yêu cầu, phản hồi của khách hàng, cư dân.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dịch vụ hỗ trợ kịp thời và hiệu quả.
Giám Sát Dịch Vụ Tòa Nhà
Kiểm tra, giám sát các dịch vụ vận hành của tòa nhà như vệ sinh, an ninh, bảo trì, kỹ thuật,...
Đảm bảo các dịch vụ được thực hiện theo tiêu chuẩn và quy định của tòa nhà.
Phối hợp với ban quản lý tòa nhà để đề xuất cải thiện dịch vụ.
Giám sát và xử lý sự cố phát sinh trong phạm vi công việc.
Định kỳ báo cáo tình hình vận hành và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 2-3 năm trong lĩnh vực lễ tân, dịch vụ khách hàng hoặc quản lý tòa nhà.
Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm.
Am hiểu về tiêu chuẩn dịch vụ, vận hành tòa nhà.
Tiếng Anh giao tiếp khá trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CAPELLA Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH
Thưởng Lễ, Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CAPELLA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI