Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Ô Tô Xe Máy Tiền Giang làm việc tại Tiền Giang thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Ấp 4, Tam Hiệp, Châu Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Quản lý và phát triển các kênh bán hàng ô tô qua các nền tảng trực tuyến như website của công ty, Facebook, Zalo, Tik Tok, và các trang thương mại điện tử chuyên về ô tô.

- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo nhằm tiếp cận khách hàng mục tiêu (Facebook Ads, Google Ads, SEO,..).

- Cập nhật thường xuyên thông tin, hình ảnh, và mô tả các dòng xe ô tô trên các kênh online.

- Phối hợp cùng phòng Kinh doanh để xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện trực tuyến nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng.

- Thường xuyên theo dõi xu hướng thị trường ô tô và các đối thủ cạnh tranh để đề xuất ý tưởng chiến lược marketing mới.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng: 01 nam/nữ, tốt nghiệp CĐ/ĐH.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm marketing executive từ 01 năm trở lên hoặc các vị trí tương đương.

- Có khả năng thiết kế hình ảnh, đồ hoạ cơ bản.

- Có kỹ năng quay phim, chụp ảnh cơ bản, dựng video trên Capcut,....là 1 lợi thế

- Có khả năng sắp xếp, tổ chức sự kiện offline: sự kiện lái thử, sự kiện nội bộ,...

- Có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Ô Tô Xe Máy Tiền Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực.

- Lương tháng 13, thưởng lễ, thưởng Tết, thưởng năng suất theo quý, hoa hồng môi giới xe (nếu có).

- Tăng lương định kỳ/theo năng lực.

- Trợ cấp cơm trưa: 30,000đ/ngày.

- Thưởng chuyên cần: 300,000đ/tháng.

- Đồng phục: Cấp phát miễn phí hàng năm.

- Phép năm: 12 ngày phép/năm, tăng theo thâm niên.

- Thưởng thâm niên tăng dần theo từng năm.

- Chế độ công đoàn: Quà sinh nhật, quà các ngày lễ, quà cưới, thăm hỏi ốm đau nằm viện,...

- Chế độ phúc lợi và các hoạt động tập thể: Các sự kiện nội bộ, team building hàng năm, giao lưu văn nghệ, thể thao,...

- Đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHTN, khám sức khỏe,... theo quy định của pháp luật.

- Làm việc từ thứ 2 - thứ 7, từ 8h00 - 17h00 (nghỉ trưa 1h).

- Nghỉ Chủ nhật, lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ô Tô Xe Máy Tiền Giang

