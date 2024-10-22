Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Ô Tô Xe Máy Tiền Giang làm việc tại Tiền Giang thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Ô Tô Xe Máy Tiền Giang
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Ô Tô Xe Máy Tiền Giang

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang: Ấp 4, Tam Hiệp, Châu Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Quản lý và phát triển các kênh bán hàng ô tô qua các nền tảng trực tuyến như website của công ty, Facebook, Zalo, Tik Tok, và các trang thương mại điện tử chuyên về ô tô.
- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo nhằm tiếp cận khách hàng mục tiêu (Facebook Ads, Google Ads, SEO,..).
- Cập nhật thường xuyên thông tin, hình ảnh, và mô tả các dòng xe ô tô trên các kênh online.
- Phối hợp cùng phòng Kinh doanh để xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện trực tuyến nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng.
- Thường xuyên theo dõi xu hướng thị trường ô tô và các đối thủ cạnh tranh để đề xuất ý tưởng chiến lược marketing mới.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng: 01 nam/nữ, tốt nghiệp CĐ/ĐH.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm marketing executive từ 01 năm trở lên hoặc các vị trí tương đương.
- Có khả năng thiết kế hình ảnh, đồ hoạ cơ bản.
- Có kỹ năng quay phim, chụp ảnh cơ bản, dựng video trên Capcut,....là 1 lợi thế
- Có khả năng sắp xếp, tổ chức sự kiện offline: sự kiện lái thử, sự kiện nội bộ,...
- Có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Ô Tô Xe Máy Tiền Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực.
- Lương tháng 13, thưởng lễ, thưởng Tết, thưởng năng suất theo quý, hoa hồng môi giới xe (nếu có).
- Tăng lương định kỳ/theo năng lực.
- Trợ cấp cơm trưa: 30,000đ/ngày.
- Thưởng chuyên cần: 300,000đ/tháng.
- Đồng phục: Cấp phát miễn phí hàng năm.
- Phép năm: 12 ngày phép/năm, tăng theo thâm niên.
- Thưởng thâm niên tăng dần theo từng năm.
- Chế độ công đoàn: Quà sinh nhật, quà các ngày lễ, quà cưới, thăm hỏi ốm đau nằm viện,...
- Chế độ phúc lợi và các hoạt động tập thể: Các sự kiện nội bộ, team building hàng năm, giao lưu văn nghệ, thể thao,...
- Đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHTN, khám sức khỏe,... theo quy định của pháp luật.
- Làm việc từ thứ 2 - thứ 7, từ 8h00 - 17h00 (nghỉ trưa 1h).
- Nghỉ Chủ nhật, lễ, Tết theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ô Tô Xe Máy Tiền Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: ĐT 878 Ấp 4, Xã Tam Hiệp, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

