Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Ô Tô Xe Máy Tiền Giang làm việc tại Tiền Giang thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Ô Tô Xe Máy Tiền Giang
- Tiền Giang: Ấp 4, Tam Hiệp, Châu Thành
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Quản lý và phát triển các kênh bán hàng ô tô qua các nền tảng trực tuyến như website của công ty, Facebook, Zalo, Tik Tok, và các trang thương mại điện tử chuyên về ô tô.
- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo nhằm tiếp cận khách hàng mục tiêu (Facebook Ads, Google Ads, SEO,..).
- Cập nhật thường xuyên thông tin, hình ảnh, và mô tả các dòng xe ô tô trên các kênh online.
- Phối hợp cùng phòng Kinh doanh để xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện trực tuyến nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng.
- Thường xuyên theo dõi xu hướng thị trường ô tô và các đối thủ cạnh tranh để đề xuất ý tưởng chiến lược marketing mới.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm marketing executive từ 01 năm trở lên hoặc các vị trí tương đương.
- Có khả năng thiết kế hình ảnh, đồ hoạ cơ bản.
- Có kỹ năng quay phim, chụp ảnh cơ bản, dựng video trên Capcut,....là 1 lợi thế
- Có khả năng sắp xếp, tổ chức sự kiện offline: sự kiện lái thử, sự kiện nội bộ,...
- Có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại Công Ty TNHH Ô Tô Xe Máy Tiền Giang Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13, thưởng lễ, thưởng Tết, thưởng năng suất theo quý, hoa hồng môi giới xe (nếu có).
- Tăng lương định kỳ/theo năng lực.
- Trợ cấp cơm trưa: 30,000đ/ngày.
- Thưởng chuyên cần: 300,000đ/tháng.
- Đồng phục: Cấp phát miễn phí hàng năm.
- Phép năm: 12 ngày phép/năm, tăng theo thâm niên.
- Thưởng thâm niên tăng dần theo từng năm.
- Chế độ công đoàn: Quà sinh nhật, quà các ngày lễ, quà cưới, thăm hỏi ốm đau nằm viện,...
- Chế độ phúc lợi và các hoạt động tập thể: Các sự kiện nội bộ, team building hàng năm, giao lưu văn nghệ, thể thao,...
- Đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHTN, khám sức khỏe,... theo quy định của pháp luật.
- Làm việc từ thứ 2 - thứ 7, từ 8h00 - 17h00 (nghỉ trưa 1h).
- Nghỉ Chủ nhật, lễ, Tết theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ô Tô Xe Máy Tiền Giang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
