Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GOOD MOMS làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: 248B đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

A. Công việc Hành chính – Nhân sự (50%):

• Soạn thảo, lưu trữ văn bản, hợp đồng, quyết định nội bộ.

• Theo dõi chấm công, nghỉ phép, nghỉ lễ, hợp đồng lao động, BHXH.

• Hỗ trợ tuyển dụng: đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn.

• Thực hiện các công việc hành chính: đặt văn phòng phẩm, thanh toán chi phí văn phòng, tiếp khách, tổ chức sinh nhật, sự kiện nội bộ.

• Phối hợp xây dựng quy chế, quy trình làm việc và các văn bản nội quy.

B. Công việc Marketing (50%):

• Tham gia xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông thương hiệu, sản phẩm.

• Quản lý fanpage, website, đăng bài định kỳ.

• Thiết kế các ấn phẩm marketing đơn giản (canva, poster, hình ảnh...).

• Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội chợ, hội thảo nếu có.

• Làm việc với đối tác marketing: in ấn, quảng cáo, KOLs.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Quản trị nhân sự, Hành chính, Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

• Có kinh nghiệm 6 tháng – 2 năm trong lĩnh vực tương đương là một lợi thế.

• Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint), biết sử dụng Canva là lợi thế.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, có tư duy tổ chức, cẩn thận, sáng tạo.

• Chủ động trong công việc, thái độ tích cực và học hỏi.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GOOD MOMS Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: thỏa thuận theo năng lực (VD: 8 – 12 triệu/tháng).

• Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

• Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 (nếu có).

• Môi trường làm việc năng động, có cơ hội học hỏi nhiều mảng công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GOOD MOMS

