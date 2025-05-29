Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GOONG ENTERTAINMENT làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GOONG ENTERTAINMENT làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH GOONG ENTERTAINMENT
Ngày đăng tuyển: 29/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2025
CÔNG TY TNHH GOONG ENTERTAINMENT

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH GOONG ENTERTAINMENT

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Số 1A Trường Thi, Thành Phố Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing online/offline nhằm quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của công ty (tour du lịch, vé máy bay, đặt phòng khách sạn, dịch vụ nhà hàng...).
Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh truyền thông số: Website, Fanpage, Zalo, TikTok, YouTube...
Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, Facebook Ads và các nền tảng khác.
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng du lịch để đề xuất các ý tưởng Marketing mới.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh các công việc văn phòng.
Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu (khảo sát điểm đến, hỗ trợ sự kiện, v.v.).
Thực hiện các công việc Marketing khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên NAM giới.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Du lịch, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn là một lợi thế lớn.
Nắm vững kiến thức và có kinh nghiệm thực chiến về Digital Marketing (SEO, SEM, Social Media Marketing...).
Có khả năng viết content tốt, tư duy sáng tạo và khả năng nắm bắt xu hướng nhanh.
Thành thạo các công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Capcut...) là một điểm cộng.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc và chịu được áp lực.
Có sức khỏe tốt và sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY TNHH GOONG ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn và xứng đáng với năng lực (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn).
Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng.
Tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước (BHXH, BHYT...).
Được hưởng các ưu đãi dịch vụ của công ty (du lịch, nhà hàng, khách sạn...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOONG ENTERTAINMENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GOONG ENTERTAINMENT

CÔNG TY TNHH GOONG ENTERTAINMENT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 32, Đường Bờ Kênh, Khối 11, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

