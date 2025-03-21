Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Happy Green Viet Nam làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Happy Green Viet Nam
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ:

- 669 Tân Sơn, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc

Xây dựng & triển khai chiến lược Marketing(Branding, Digital, Trade, PR,...) để nâng tầm thương hiệu thời trang.
Quản lý & tối ưu hiệu quả các kênh Facebook, Instagram, TikTok, Google Ads, Shopee, Lazada, TikTok Shop.
Làm việc & hợp tác với KOLs, KOCs, người nổi tiếng để tạo các chiến dịch viral, quảng bá thương hiệu.
Lên kế hoạch chụp bộ hình, quay video quảng cáo, TVC, lookbook, fashion film, đảm bảo hình ảnh thương hiệu đồng bộ và ấn tượng.
Phát triển chiến lược influencer marketing, mở rộng network đối tác truyền thông, báo chí, sự kiện.
Phát triển & triển khai các chiến dịch quảng cáo, KOLs, influencer marketing, sự kiện & khuyến mãi để tăng nhận diện thương hiệu và doanh số.
Nghiên cứu thị trường, xu hướng thời trang & hành vi khách hàng để điều chỉnh chiến lược phù hợp.
Quản lý ngân sách marketing, đo lường KPIs, tối ưu ROI.
Xây dựng & đào tạo đội ngũ marketing chuyên nghiệp, sáng tạo.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm 3-5 năm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên ngành thời trang, bán lẻ, thương mại điện tử.
Am hiểu về thị trường thời trang, hành vi khách hàng, xu hướng digital marketing.
Có kinh nghiệm triển khai quảng cáo đa nền tảng, influencer marketing, KOL/KOC campaign.
Kinh nghiệm sản xuất hình ảnh & video thương hiệu, làm việc với ekip quay chụp, stylist, đạo diễn.
Kỹ năng sáng tạo nội dung, storytelling, branding mạnh mẽ.
Khả năng phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả chiến dịch & tối ưu ngân sách.
Kinh nghiệm quản lý đội nhóm, làm việc đa phòng ban.

Quyền Lợi

Thu nhập cạnh tranh + thưởng hiệu suất hấp dẫn.
Được sáng tạo & dẫn dắt chiến lược marketing cho một thương hiệu thời trang phát triển.
Cơ hội làm việc với KOLs, KOCs, người nổi tiếng & tham gia các dự án chụp hình/quay phim lớn.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội phát triển bản thân, mở rộng network trong ngành thời trang & truyền thông.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Happy Green Viet Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 236, đường Nguyễn Văn Năng, tổ dân phố số 22, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất