Tuyển Nhân viên Marketing Hộ Kinh Doanh Nha Khoa An làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Hộ Kinh Doanh Nha Khoa An
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Phú Thọ:
- SN 89 đường Phù Đổng, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng các chiến lược marketing trên các phương tiện truyền thông.
Phối hợp với các bộ phận tổ chức và thực hiện các hoạt động PR, truyền thông, sự kiện tri ân khách hàng, các chương trình marketing của phòng khám.
Chịu trách nhiệm xây dựng, định hướng nội dung các ấn phẩm marketing như banner, tờ rơi, catalogue,....
Tiến hành đo lượng hiệu quả của các chiến dịch.
Báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt
Có kinh nghiệm là một lợi thế, chưa có sẽ được đào tạo
Tại Hộ Kinh Doanh Nha Khoa An Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập hấp dẫn, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc.
• Làm việc tại môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, với đồng nghiệp nhiệt huyết và hỗ trợ lẫn nhau.
• Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực nha khoa.
• Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Nha Khoa An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
