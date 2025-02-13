Tuyển Nhân viên Marketing Hộ Kinh Doanh Nha Khoa An làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: - SN 89 đường Phù Đổng, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng các chiến lược marketing trên các phương tiện truyền thông.

Phối hợp với các bộ phận tổ chức và thực hiện các hoạt động PR, truyền thông, sự kiện tri ân khách hàng, các chương trình marketing của phòng khám.

Chịu trách nhiệm xây dựng, định hướng nội dung các ấn phẩm marketing như banner, tờ rơi, catalogue,....

Tiến hành đo lượng hiệu quả của các chiến dịch.

Báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt

Có kinh nghiệm là một lợi thế, chưa có sẽ được đào tạo

Tại Hộ Kinh Doanh Nha Khoa An Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc.

• Làm việc tại môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, với đồng nghiệp nhiệt huyết và hỗ trợ lẫn nhau.

• Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực nha khoa.

• Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Nha Khoa An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.