Tuyển Nhân viên môi trường TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 650 USD

TOTO Vietnam Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 29/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
TOTO Vietnam Co., Ltd

Nhân viên môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại TOTO Vietnam Co., Ltd

Mức lương
450 - 650 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Công ty TNHH TOTO Việt Nam – Nhà máy Đông Anh, Lô F1 KCN Thăng Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 450 - 650 USD

- Kiểm soát tình hình môi trường, hóa chất trong nhà máy
- Đào tạo, diễn tập cho người lao động về hóa chất, môi trường
- Hướng dẫn các bộ phận liên quan về quản lý và sử dụng hóa chất
- Lập kế hoạch & phương án ứng phó sự cố hóa chất môi trường
- Kiểm soát hệ thống công trình bảo vệ môi trường, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, quản lý các khía cạnh môi trường cần kiểm soát
- Xây dựng nội quy, quy trình và triển khai các văn bản liên quan đến môi trường, hóa chất
- Báo cáo định kỳ với quản lý và các cơ quan bên ngoài

Với Mức Lương 450 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 22-35 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học ngành Môi trường, Hóa chất… hoặc các ngành liên quan;
- Có từ 1-2 năm kinh nghiệm quản lý môi trường, hóa chất trong nhà máy sản xuất
- Am hiểu và nắm rõ các văn bản luật lĩnh vực môi trường, hóa chất
- Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Nhật

Tại TOTO Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TOTO Vietnam Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TOTO Vietnam Co., Ltd

TOTO Vietnam Co., Ltd

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lot F1, Thang Long Industrial Park, Dong Anh, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

