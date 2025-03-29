Tuyển Nhân viên môi trường TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 650 USD

Mức lương 450 - 650 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty TNHH TOTO Việt Nam – Nhà máy Đông Anh, Lô F1 KCN Thăng Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 450 - 650 USD

- Kiểm soát tình hình môi trường, hóa chất trong nhà máy

- Đào tạo, diễn tập cho người lao động về hóa chất, môi trường

- Hướng dẫn các bộ phận liên quan về quản lý và sử dụng hóa chất

- Lập kế hoạch & phương án ứng phó sự cố hóa chất môi trường

- Kiểm soát hệ thống công trình bảo vệ môi trường, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, quản lý các khía cạnh môi trường cần kiểm soát

- Xây dựng nội quy, quy trình và triển khai các văn bản liên quan đến môi trường, hóa chất

- Báo cáo định kỳ với quản lý và các cơ quan bên ngoài

Với Mức Lương 450 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 22-35 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học ngành Môi trường, Hóa chất… hoặc các ngành liên quan;

- Có từ 1-2 năm kinh nghiệm quản lý môi trường, hóa chất trong nhà máy sản xuất

- Am hiểu và nắm rõ các văn bản luật lĩnh vực môi trường, hóa chất

- Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Nhật

Tại TOTO Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TOTO Vietnam Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin