Tuyển Nhân viên môi trường CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE
Ngày đăng tuyển: 14/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/08/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Nhân viên môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Toà nhà Samsan, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Khảo sát, tư vấn khách hàng, thực hiện các hồ sơ như: Báo cáo ĐTM, Giấy phép môi trường, Báo cáo công tác BVMT,...;
+ Trực tiếp tham gia báo cáo và bảo vệ hồ sơ trước hội đồng, theo đuổi cơ quan nhà nước chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ sau hội đồng;
+ Thực hiện các báo cáo về kiểm kê khí nhà kính (được đào tạo trong quá trình làm việc).
+ Khảo sát, giám sát công tác thi công, bảo trì HT XLNT của nhà thầu phụ (khi có dự án)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Bắt buộc tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý hoặc Kỹ thuật môi trường, trình độ Đại học trở lên;
+ Giới tính: Nam
+ Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm hoặc đã thực hiện (trực tiếp) tối thiểu 5-7 báo cáo ĐTM/ Giấy phép môi trường;
+ Đọc hiểu bản vẽ, nắm vững các công nghệ xử lý nước thải;
+ Nắm vững các quy định về môi trường theo Luật BVMT và Thông tư, Nghị định liên quan;
+ Có kỹ năng lập báo cáo, format chuẩn khung báo cáo khoa học; tự tin trong thuyết trình và báo cáo trước hội đồng thẩm định;
+ Có kỹ năng giao tiếp, trình bày với khách hàng/ cơ quan quản lý nhà nước, chủ động giải quyết được vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hồ sơ;
+ Có khả năng đi công tác ngoại tỉnh ngắn ngày.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương thoả thuận, chưa bao gồm công tác phí (ứng viên nhiều kinh nghiệm lương thỏa thuận);
+ Được cấp máy tính, điện thoại trong quá trình làm việc;
+ Thưởng theo dự án thi công, giám sát.
+ Lương tháng 13;
+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn,...
+ Nghỉ phép 12 ngày/năm;
+ Team building, du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 316 Lê Văn Sĩ, Phường 1, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

