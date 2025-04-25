Tuyển Nhân viên môi trường Lixil Vietnam Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:

Đại diện lãnh đạo về Môi trường:

- Quản lý môi trường theo ISO 14001:2015:

+ Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu về Môi trường, quản lý kiểm soát triển khai hạnh động đảm bảo mục tiêu.

+ Thực hiện đánh giá tuân thủ về Môi trường

+ Kiểm tra, giám sát, khắc phục các tồn tại, bảo đảm hoạt động tuân thủ pháp luật, tập đoàn về Môi trường ở các nhà máy

+ Quản lý các vendor chất thải- các hợp đồng – vận hành liên quan.

+ Kiểm soát số liệu chất thải, tổng hợp đánh giá, báo cáo ban lãnh đạo hằng tháng, phối hợp với các bộ phận liên quan đưa ra các giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế phù hợp.

+ Triển khai thực hiện Quan trắc giám sát môi trường định kỳ. Đánh giá kết quả, đề xuất cải tiến nếu không đáp ứng quy định pháp luật.

+ Kiểm tra đánh giá phân loại rác, kho chất thải, trạm xử lý nước thải, khí thải để xuất cải tiến nếu không đáp ứng quy định pháp luật

+ Nắm vững các quy định của pháp luật về Môi trường định kỳ cập nhật các quy định mới, đào tạo, hướng dẫn bộ phận liên quan tuân thủ quy định pháp luật.

+ Xây dựng phương án phòng ngừa UPSC môi trường theo quy định pháp luật.