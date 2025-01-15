Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Am hiểu các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo

2. Có kiến thức và khả năng phân tích tình hình kinh tế vĩ mô, nhiều lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, xu thế của thị trường trong nước và quốc tế để áp dụng đổi mới sáng tạo công tác truyển thông

3. Có khả năng tham mưu, định hướng, tư vấn chiến lược, cho tổ chức.

4. Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch truyền thông cho sản phẩm và dịch vụ của tổ chức

5. Tổ chức triển khai các hoạt động các hoạt động truyền thông

6. Lập kế hoạch ngân sách và quản trị ngân sách

7. Phát triển và biên tập các nội dung và ấn phẩm truyền thông

8. Có mối quan hệ rộng rãi với các tổ chức truyền thông

9. Quản trị rủi ro truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông