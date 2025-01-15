Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 198 Trần Quang Khải, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Am hiểu các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo
2. Có kiến thức và khả năng phân tích tình hình kinh tế vĩ mô, nhiều lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, xu thế của thị trường trong nước và quốc tế để áp dụng đổi mới sáng tạo công tác truyển thông
3. Có khả năng tham mưu, định hướng, tư vấn chiến lược, cho tổ chức.
4. Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch truyền thông cho sản phẩm và dịch vụ của tổ chức
5. Tổ chức triển khai các hoạt động các hoạt động truyền thông
6. Lập kế hoạch ngân sách và quản trị ngân sách
7. Phát triển và biên tập các nội dung và ấn phẩm truyền thông
8. Có mối quan hệ rộng rãi với các tổ chức truyền thông
9. Quản trị rủi ro truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Kinh tế, Ngoại ngữ
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực truyền thông và quan hệ công chúng
- Sử dụng Tiếng Anh tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Website: www.brggroup.vn. Tòa nhà BRG, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

