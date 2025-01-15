Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
- Hà Nội: 198 Trần Quang Khải, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Am hiểu các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo
2. Có kiến thức và khả năng phân tích tình hình kinh tế vĩ mô, nhiều lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, xu thế của thị trường trong nước và quốc tế để áp dụng đổi mới sáng tạo công tác truyển thông
3. Có khả năng tham mưu, định hướng, tư vấn chiến lược, cho tổ chức.
4. Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch truyền thông cho sản phẩm và dịch vụ của tổ chức
5. Tổ chức triển khai các hoạt động các hoạt động truyền thông
6. Lập kế hoạch ngân sách và quản trị ngân sách
7. Phát triển và biên tập các nội dung và ấn phẩm truyền thông
8. Có mối quan hệ rộng rãi với các tổ chức truyền thông
9. Quản trị rủi ro truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực truyền thông và quan hệ công chúng
- Sử dụng Tiếng Anh tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI