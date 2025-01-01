Công việc Phân tích kinh doanh

Tất cả địa điểm
Tổng 171 kết quả / Từ khoá "Nhân viên phân tích kinh doanh"
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Đại Học FPT TP.HCM
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Đại Học FPT TP.HCM
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Capella Group
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Capella Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Capella Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Hạn nộp: 10/09/2025
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Hạn nộp: 12/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Heli Direct LLC
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Heli Direct LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Heli Direct LLC
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần BM Windows
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần BM Windows làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần BM Windows
Hạn nộp: 21/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Tập Đoàn Bảo Việt
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Chi Nhánh Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Tập Đoàn Bảo Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Tập Đoàn Bảo Việt
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 11 Triệu
Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam
Hạn nộp: 07/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Canon Việt Nam
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Canon Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 450 - 500 USD
Công Ty TNHH Canon Việt Nam
Hạn nộp: 01/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 450 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm HDWebsoft Co., Ltd
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh HDWebsoft Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HDWebsoft Co., Ltd
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Xây Dựng và Lắp Máy Trung Nam
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty CP Xây Dựng và Lắp Máy Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Xây Dựng và Lắp Máy Trung Nam
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Lotte Shopping Plaza Vietnam
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Lotte Shopping Plaza Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Lotte Shopping Plaza Vietnam
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Hạn nộp: 29/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh INOUE Rubber Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thủ Công Mỹ Nghệ Gỗ Liên Minh
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty CP Thủ Công Mỹ Nghệ Gỗ Liên Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Thủ Công Mỹ Nghệ Gỗ Liên Minh
Hạn nộp: 04/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 300 - 400 USD
Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp
Hạn nộp: 10/05/2025
Đồng Tháp Đã hết hạn 300 - 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Đất Xanh
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Tập Đoàn Đất Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 USD
Tập Đoàn Đất Xanh
Hạn nộp: 10/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Bảo Việt (Bvf)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Bảo Việt (Bvf) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Bảo Việt (Bvf)
Hạn nộp: 08/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin MobiFone
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin MobiFone làm việc tại Hà Nội thu nhập 280 - 400 Triệu
Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin MobiFone
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Nhu cầu tuyển dụng phân tích kinh doanh đang tăng cao tại Việt Nam vì nhiều ngành nghề cần đẩy mạnh khả năng phân tích dữ liệu, đưa ra chiến lược quyết định trong kinh doanh. Các nhà tuyển dụng luôn ưu tiên những ứng viên có trình độ và kinh nghiệm với chế độ đãi ngộ tốt, mức lương hấp dẫn dao động từ 7.000.000 - 44.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng phân tích kinh doanh

Phân tích kinh doanh (Business Analyst) là người có nhiệm vụ thu thập, đánh giá và phân tích khía cạnh liên quan đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những đề xuất, định hướng phù hợp để phát triển.

Vai trò của nhân viên phân tích kinh doanh rất quan trọng trong các doanh nghiệp vì họ sẽ theo dõi, so sánh các hoạt động với mục tiêu đề ra của doanh nghiệp, từ đó giúp công ty có thể đến gần hơn với đích đến. Có thể nói phân tích kinh doanh quyết định sự thành bại của doanh nghiệp.

Nhu cầu tuyển dụng phân tích kinh doanh tại Việt Nam đang rất cấp thiết đặc biệt là vì các ngành nghề đang cần tăng cường phân tích chuyên sâu dữ liệu, để đưa ra chiến lược quyết định cho các doanh nghiệp. Đây là cơ hội tốt cho các ứng viên được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Theo như trên các trang tuyển dụng uy tín Job3s, số lượng tin tuyển dụng phân tích kinh doanh lên đến hàng trăm, hàng nghìn mỗi tháng. Điều đó chứng tỏ các doanh nghiệp đang rất cần nhân tài thuộc ngành nghề này. Hơn thế, Nhiều công ty còn sẵn sàng đưa ra chế độ đãi ngộ tốt để thu hút ứng viên chất lượng.

Nhu cầu tuyển dụng phân tích kinh doanh tại các công ty đang tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng phân tích kinh doanh tại các công ty đang tăng cao

2. Mức lương trung bình của việc làm phân tích kinh doanh

Việc làm phân tích kinh doanh đang là ngành nghề hot trên thị trường tuyển dụng Việt Nam. Theo thống kê, mức lương trung bình của công việc này phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm và quy mô công ty. Dưới đây là chi tiết:

​Tuyển dụng phân tích kinh doanh Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Thực tập sinh phân tích kinh doanh 5.000.000 - 6.000.000
Nhân viên phân tích kinh doanh 10.000.000 - 15.000.000
Chuyên viên phân tích kinh doanh 15.000.000 - 18.000.000
Trưởng phòng phân tích kinh doanh 20.000.000 - 35.000.000
Giám đốc phòng kinh doanh 35.000.000 - 44.000.000

3. Mô tả chi tiết của chuyên viên phân tích kinh doanh

Để hoàn thành tốt vai trò của một chuyên viên phân tích kinh doanh, bạn cần hiểu chức năng và nhiệm vụ của mình từ đó có cái nhìn đúng đắn về ngành nghề, quyết định có nên theo đuổi công việc hay không. Dưới đây là công việc chi tiết của một chuyên viên phân tích kinh doanh:

Nhiệm vụ, công việc chính:

  • Phân tích và so sánh, đánh giá mô hình dữ liệu theo quy trình kinh doanh hiện tại của công ty.
  • Nghiên cứu và xem xét quy trình kinh doanh mới.
  • Làm việc với các bên cập nhật chính xác dịch vụ, sản phẩm của công ty.
  • Làm báo cáo, đề xuất ra giải pháp định hướng cho hoạt động kinh doanh.
  • Lên ý tưởng, kế hoạch để cải tiến, báo cáo với cấp trên.
  • Đánh giá cơ hội, rủi ro của các đề xuất, định hướng kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Khảo sát mức độ tác động của các thay đổi đã thực hiện.
  • Hỗ trợ các phòng ban tìm ra giải pháp thay đổi.
  • Xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu theo yêu cầu.
  • Nhắc nhở, đào tạo nhân sự trong phòng ban.
  • Đốc thúc tiến trình thực hiện của dự án.
  • Phối hợp với đối tác, khách hàng tìm ra phương án hiệu quả nhất.
  • Kết nối, cộng tác với các bên liên quan trong công việc.
  • Thực hiện các công việc theo chỉ đạo, phân công của cấp trên.

4. Lĩnh vực hoạt động của phân tích kinh doanh

Việc làm phân tích kinh doanh là công việc phổ biến thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như chứng khoán, tài chính ngân hàng, bất động sản, thương mại điện tử. Mỗi một lĩnh vực, chuyên viên phân tích sẽ có cách nhìn nhận, đánh giá và kiến thức chuyên môn khác nhau.

Chứng khoán

Chuyên viên phân tích hoạt động việc làm kinh doanh chứng khoán là những người làm việc cho các công ty về đầu tư chứng khoán. Công việc chủ yếu của học là phân tích vĩ mô, ngành, doanh nghiệp để lựa chọn ra nơi đầu tư tốt nhất. Những người làm công việc này sẽ thẩm định đầu tư và khảo sát tiếp cận các công ty sau đó đánh giá cổ phiếu cơ hội, rủi ro khi đầu tư.

Tài chính ngân hàng

Chuyên viên phân tích tài chính là người nắm “nguồn mạch” dòng chảy tài chính của doanh nghiệp. Công việc của những người này là thu thập, phân tích các thông tin tài sản, nợ, lợi nhuận và số liệu tài chính của doanh nghiệp để đưa ra quyết định kinh doanh. Chuyên viên cũng là người đánh giá các rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Xuất hiện nhiều chuyên viên kinh doanh thuộc các lĩnh vực khác nhau
Xuất hiện nhiều chuyên viên kinh doanh thuộc các lĩnh vực khác nhau

Bất động sản

Chuyên viên phân tích bất động sản là những người sẽ có nhiệm vụ tìm hiểu, cập nhật các quy định của Nhà nước nhằm tìm kiếm cơ hội, đối tác đầu tư về các dự án. Những người làm công việc này sẽ nghiên cứu, phân tích thị trường bất động sản có thể là khu nghỉ dưỡng, khu đô thị từ đó lập kế hoạch đầu tư.

Thương mại điện tử

Chuyên viên phân tích kinh doanh thương mại điện tử là người sẽ chịu trách nhiệm thu thập, phân tích các dữ liệu, sau đó đưa ra các giải pháp kinh doanh cho các công ty thương mại điện tử. Công việc của những người này là nghiên cứu thị trường, nhu cầu của khách hàng, phân tích và đề xuất chiến lược cũng như giải pháp kinh doanh.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm phân tích kinh doanh nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng phân tích kinh doanh tăng trưởng vượt trội nhiều năm nay nhưng chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn như TP. HCM, Đà Nẵng, Hà Nội. Đây là những khu vực có nguồn lực dồi dào và vị trí địa lý thuận lợi.

5.1. Tuyển dụng phân tích kinh doanh tại TP. HCM

TP. HCM là khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là nơi mà các lĩnh vực như tài chính ngân hàng, thương mại điện tử, bất động sản và chứng khoán phát triển vượt trội. Do đó, nhu cầu tuyển chuyên viên phân tích tài chính tại khu vực này duy trì ở mức cao. Nhưng, vì là nơi có nguồn lực dồi dào nên tỉ lệ cạnh tranh ngành nghề tại TP. HCM rất lớn. Các nhà tuyển dụng đưa ra mức lương hấp dẫn từ 15.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng để thu hút nhân tài có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn.

5.2. Tuyển dụng phân tích kinh doanh tại Đà Nẵng

Đà Nẵng nhiều năm nay có sự xuất hiện của nhiều công ty thương mại điện tử và kinh doanh bất động sản. Những doanh nghiệp này cần tuyển dụng chuyên viên phân tích để thực hiện chiến lược lâu dài, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các ứng viên giỏi chuyên môn. Các công ty thường đưa ra chế độ đãi ngộ tốt với mức lương từ 12.000.000 - 17.000.000 VNĐ/tháng cho các ứng viên chất lượng.

5.3. Tuyển dụng phân tích kinh doanh tại Hà Nội

Hà Nội luôn là nơi được nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh và phát triển vì là trọng điểm kinh tế miền Bắc. Nơi đây tập trung nhiều công ty đa dạng lĩnh vực như chứng khoán, thương mại điện tử, bất động sản, tài chính ngân hàng. Do đó, các công ty luôn cần người có chuyên môn phân tích kinh doanh giỏi để có chiến lược hiệu quả trên con đường cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực. Mức lương của các chuyên viên kinh doanh tại khu vực này thường dao động từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

Nhà tuyển dụng có yêu cầu rất khắt khe với các ứng viên việc làm phân tích kinh doanh
Nhà tuyển dụng có yêu cầu rất khắt khe với các ứng viên việc làm phân tích kinh doanh

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm phân tích kinh doanh

Tuy “khát” nhân lực nhưng các doanh nghiệp luôn có những yêu cầu khắt khe khi tuyển dụng chuyên viên phân tích kinh doanh. Dưới đây là yêu cầu chi tiết:

Yêu cầu trình độ chuyên môn:

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, Kế toán, Tài chính hoặc các ngành có liên quan.
  • Có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên.
  • Có kỹ năng, nền tảng phân tích và chứng minh.
  • Có kiến thức chuyên môn phục vụ tốt cho công việc.
  • Có chứng chỉ tư vấn kinh doanh quốc tế IIBA (Institute of Business Analysis).
  • Sử dụng quy định về cung ứng sản phẩm từ đầu tới cuối (End to End).

Các kỹ năng cần thiết

  • Kỹ năng phân tích, tư duy phản biện: Chuyên viên phân tích kinh doanh chắc chắn cần kỹ năng phân tích để phát triển cơ sở dữ liệu sao cho phù hợp để tạo ra lợi ích cho công ty. Tư duy phản biện giúp ứng viên có thể định hướng doanh nghiệp gần hơn với mục tiêu đề ra.
  • Kỹ năng giao tiếp: Là kỹ năng giao tiếp của chuyên viên phân tích kinh doanh đều phải có. Kỹ năng này giúp bạn có thể dễ dàng trao đổi, làm việc với các bên liên quan sau đó thu thập thông tin, truyền đạt tới doanh nghiệp chính xác nhất.
  • Kỹ năng xử lý tình huống: Các vấn đề, sự cố phát sinh là điều không thể tránh khỏi trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Do đó, chuyên viên phân tích kinh doanh cần rèn kỹ năng xử lý tình huống sao cho giảm thiểu rủi ro, thiệt hại.
  • Khả năng đưa ra quyết định: Với tư cách là người đề xuất định hướng, chuyên viên phân tích kinh doanh sẽ đưa ra ý tưởng, biện pháp có liên quan tới các hoạt động kinh doanh của công ty.
  • Khả năng xây dựng các mối quan hệ: Tạo dựng, duy trì các mối quan hệ giữa các bên liên quan hay các đối tác tiềm năng là điều rất quan trọng đối với chuyên viên phân tích kinh doanh. Bạn sẽ có được nhiều điều kiện phát triển công việc sau này nhờ các mối quan hệ tốt.

Ngoài ra, các nhà tuyển dụng luôn mong muốn ứng viên có thể chịu được áp lực cao và có tinh thần thái độ tích cực trong công việc. Một chuyên viên phân tích kinh doanh có đầy đủ những tố chất trên mới có thể đưa ra những chiến lược thông minh, hiệu quả mang lại thành công cho công ty.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng phân tích kinh doanh tại thị trường việc làm Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ. Rất nhiều ngành nghề cần đến chuyên viên phân tích dữ liệu để đưa ra các chiến lược, đường lối dẫn dắt doanh nghiệp phát triển. Nếu là người có trình độ chuyên môn, có khả năng phân tích, tư duy logic, bạn có thể ứng tuyển vị trí công việc này vì mức lương và chế độ đãi ngộ của ngành nghề khá tốt.