Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Lotte Shopping Plaza Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. JOB DESCRIPTION – MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Marketing Tasks/ Các công việc Marketing

• Support in preparing general plan for all Marketing activities and budget for whole year.

Hỗ trợ lên kế hoạch tổng quát marketing và ngân sách cho cả năm.

• Support in preparing detailed monthly product plan for all stores following timeline.

Hỗ trợ lên kế hoạch chương trình chi tiết cho từng tháng.

• Prepare detailed plan with budget, work with suppliers and other team (design, SP, sales…) to organize marketing and selling activities.

Lên kế hoạch chi tiết và ngân sách các hoạt động marketing và bán hàng đặc biệt, làm việc với nhà cung cấp và các phòng ban khác (design, SP, sales,…)

• Prepare online schedule and content ideas, manage all social media channels (facebook, Instagram, tiktok…) and website.

Lên kế hoạch và nội dung, quản lý các tài khoản mạng xã hội (facebook, Instagram, tiktok…) và hình ảnh website.

• Work with partners and KOLs for advertising and collaborating activities.

Làm việc với đối tác vaf KOLs cho các hoạt động hợp tác và quảng cáo.

• Research and design materials for Facebook and POP at stores.

Tìm kiếm thông tin, hình ảnh và thiết kế tư liệu cho Facebook và POP tại cửa hàng.

• Report monthly marketing expense.