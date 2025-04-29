Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Lotte Shopping Plaza Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Lotte Shopping Plaza Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Lotte Shopping Plaza Vietnam
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
Lotte Shopping Plaza Vietnam

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Lotte Shopping Plaza Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lotte Center Hanoi, 54 Phố Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

I. JOB DESCRIPTION – MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Marketing Tasks/ Các công việc Marketing
• Support in preparing general plan for all Marketing activities and budget for whole year.
Hỗ trợ lên kế hoạch tổng quát marketing và ngân sách cho cả năm.
• Support in preparing detailed monthly product plan for all stores following timeline.
Hỗ trợ lên kế hoạch chương trình chi tiết cho từng tháng.
• Prepare detailed plan with budget, work with suppliers and other team (design, SP, sales…) to organize marketing and selling activities.
Lên kế hoạch chi tiết và ngân sách các hoạt động marketing và bán hàng đặc biệt, làm việc với nhà cung cấp và các phòng ban khác (design, SP, sales,…)
• Prepare online schedule and content ideas, manage all social media channels (facebook, Instagram, tiktok…) and website.
Lên kế hoạch và nội dung, quản lý các tài khoản mạng xã hội (facebook, Instagram, tiktok…) và hình ảnh website.
• Work with partners and KOLs for advertising and collaborating activities.
Làm việc với đối tác vaf KOLs cho các hoạt động hợp tác và quảng cáo.
• Research and design materials for Facebook and POP at stores.
Tìm kiếm thông tin, hình ảnh và thiết kế tư liệu cho Facebook và POP tại cửa hàng.
• Report monthly marketing expense.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Lotte Shopping Plaza Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lotte Shopping Plaza Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Lotte Shopping Plaza Vietnam

Lotte Shopping Plaza Vietnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1F - 6F, Lotte Department Store, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

