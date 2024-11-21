Tuyển Nhân Viên Phát Triển Thị Trường thu nhập 7 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Tiếp nhận các thông tin chính sách bán hàng, sản phẩm, các nội dung quan trọng từ công ty.

- Thực hiện các báo cáo kết quả công việc gửi quản lý trực tiếp.

- Tìm kiếm, thu thập thông tin khách hàng 1 cách chi tiết và đầy đủ đúng theo yêu cầu.

- Lên kế hoạch tiếp cận và hẹn lịch gặp trao đổi với khách hàng. Trực tiếp phụ trách khâu xuất/ nhập hàng hoá, khuyến mãi... cùng với bộ phận Kho vào công cụ theo dõi.

- Theo dõi thanh toán tiền hàng, công nợ... đảm bảo kịp tiến độ theo kế hoạch.

- Quản lý toàn bộ thông tin khách hàng khi thực hiện các giao dịch với công ty.

- Cập nhật các thông tin phản hồi của khách hàng và đề xuất hướng xử lý nếu phát sinh sự cố.

- Tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp từ khách hàng, sau đó sẽ gửi các thông tin lên cấp trên để kiểm tra và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

- Tham gia vào việc hỗ trợ và soạn thảo các văn bản, giấy tờ nội bộ liên quan đến công việc.

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận, liên hệ tư vấn, gửi báo giá, cung cấp các thông tin cần thiết cho khách hàng dựa trên danh sách khách hàng có sẵn.

- Phát triển nguồn khách hàng tiềm năng. Tiến hành chăm sóc và duy trì quan hệ với khách hàng sau giao dịch.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Nam. Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Được đào tạo nghiệp vụ và hướng dẫn công việc khi nhận việc.

- Có Laptop cá nhân.

- Có kỹ năng thuyết phục, tư vấn, giao tiếp.

- Trung thực, chịu khó, kiên nhẫn.

Tại CÔNG TY TNHH TM&DV TINH DẦU NADA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: LCB 6.000.000 - 7.000.000 + %Hoa hồng + Thưởng DS.

(Thu nhập trung bình từ 7.000.000 – 12.000.000 hoặc hơn theo khả năng).

- Thử việc 01 tháng nhận 85% lương.

- Đầy đủ các chế độ phúc lợi và BHXH sau khi ký HĐLĐ chính thức.

- Thường xuyên được tham gia các khóa training kỹ năng: Tâm lý khách hàng, cách tư vấn thuyết phục, tư duy phản biện,...

- Được sắp xếp tuyến đi thuận tiện, gần nơi ở.

- Thưởng lễ, tết...

+ Văn phòng: Số 01 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Quận Tân bình, TP.HCM

+ Khu vực làm việc: thị trường TP.HCM, Nha Trang, Phan Thiết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM&DV TINH DẦU NADA

