Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HUI HUAN QUỐC TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 19 Triệu

Mức lương 12 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5 Đồng Nai, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 19 Triệu

Hỗ trợ nhóm kinh doanh trong việc xử lý công việc hàng ngày

Quản lý và sắp xếp các tài liệu kinh doanh, báo giá, hợp đồng và các tài liệu liên quan

Hỗ trợ liên lạc và giao tiếp với khách hàng, xử lý yêu cầu của khách hàng kịp thời

quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng và các thông tin kinh doanh liên quan

theo dõi tiến độ các đơn hàng và đảm bảo giao hàng đúng hạn

Với Mức Lương 12 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cần có trình độ tiếng Trung HSK4 trở lên, hoặc có khả năng giao tiếp tiếng Trung tự tin và lưu loát.

Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel và các phần mềm văn phòng khác

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả

Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH HUI HUAN QUỐC TẾ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng(tháng, quý, năm) tổng thu nhập lên den 13-19 triệu/tháng

Lương tháng 13 là cơ bản, được điều chỉnh theo sự tăng trưởng doanh thu của công ty, Thưởng cố định vào các dịp lễ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUI HUAN QUỐC TẾ VIỆT NAM

