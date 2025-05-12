Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HUI HUAN QUỐC TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 19 Triệu

CÔNG TY TNHH HUI HUAN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HUI HUAN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Mức lương
12 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5 Đồng Nai, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 19 Triệu

Hỗ trợ nhóm kinh doanh trong việc xử lý công việc hàng ngày
Quản lý và sắp xếp các tài liệu kinh doanh, báo giá, hợp đồng và các tài liệu liên quan
Hỗ trợ liên lạc và giao tiếp với khách hàng, xử lý yêu cầu của khách hàng kịp thời
quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng và các thông tin kinh doanh liên quan
theo dõi tiến độ các đơn hàng và đảm bảo giao hàng đúng hạn

Với Mức Lương 12 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cần có trình độ tiếng Trung HSK4 trở lên, hoặc có khả năng giao tiếp tiếng Trung tự tin và lưu loát.
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel và các phần mềm văn phòng khác
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả
Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH HUI HUAN QUỐC TẾ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng(tháng, quý, năm) tổng thu nhập lên den 13-19 triệu/tháng
Lương tháng 13 là cơ bản, được điều chỉnh theo sự tăng trưởng doanh thu của công ty, Thưởng cố định vào các dịp lễ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUI HUAN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HUI HUAN QUỐC TẾ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HUI HUAN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Khu Công Nghiệp Sông Mây , Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

