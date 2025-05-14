Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THẾ KỶ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 662/136 Bùi Đinh Túy, phường 12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Bán hàng tại showroom

Tư vấn các nguồn khách hàng từ fanpage, website, shopee,

Xử lý các đơn hàng

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới từ các nguồn khác (đăng bài trên trang cá nhân, hội nhóm,...)

Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm/dịch vụ, công nghệ và thị trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành kinh tế, QTKD, marketing,...

ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành điện, điện tử, viễn thông hoặc bán hàng cho các chuỗi điện máy, điện tử,...

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ưu tiên ứng viên Nữ, có ngoại hình

Nắm bắt nhanh các kiến thức về sản phẩm, công nghệ.

Độ tuổi từ 22 tuổi - 28 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THẾ KỶ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.