Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGO DIAMOND làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa HPC Landmark 105 Tố Hữu, Hà Đông, Quận Hà Đông

- Theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình hoạt động bán hàng của dự án mình phụ trách;

- Cập nhật tình trạng sản phẩm, giỏ hàng, giải quyết những vấn đề liên quan đến sản phẩm;

- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho nhân viên kinh doanh và thúc đẩy bán hàng;

- Theo dõi, đối chiếu các khoản hoa hồng và thưởng cùng bộ phận Kế toán;

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh lập biên nhận cọc, giữ chỗ, trực nhà mẫu và các chứng từ liên quan;

- Soạn thảo hợp đồng, chính sách, các văn bản của bộ phận kinh doanh;

- Quản lý, lưu trữ dữ liệu/ tài liệu;

- Tham gia các event mở bán, sự kiện.

- Có kinh nghiệm làm ngành bất động sản là một lợi thế.

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản lý, luật…

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, ...), lưu trữ và soạn thảo văn bản tốt.

- Kỹ năng Xử lý tình huống linh hoạt, chủ động và linh hoạt trong công việc.

- Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGO DIAMOND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9 – 11 tr/tháng + Thưởng hoa hồng theo dự án.

+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của công ty

+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực.

+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp.

