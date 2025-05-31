Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGO DIAMOND làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGO DIAMOND làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGO DIAMOND
Ngày đăng tuyển: 31/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGO DIAMOND

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGO DIAMOND

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa HPC Landmark 105 Tố Hữu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình hoạt động bán hàng của dự án mình phụ trách;
- Cập nhật tình trạng sản phẩm, giỏ hàng, giải quyết những vấn đề liên quan đến sản phẩm;
- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho nhân viên kinh doanh và thúc đẩy bán hàng;
- Theo dõi, đối chiếu các khoản hoa hồng và thưởng cùng bộ phận Kế toán;
- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh lập biên nhận cọc, giữ chỗ, trực nhà mẫu và các chứng từ liên quan;
- Soạn thảo hợp đồng, chính sách, các văn bản của bộ phận kinh doanh;
- Quản lý, lưu trữ dữ liệu/ tài liệu;
- Tham gia các event mở bán, sự kiện.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm ngành bất động sản là một lợi thế.
- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản lý, luật…
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, ...), lưu trữ và soạn thảo văn bản tốt.
- Kỹ năng Xử lý tình huống linh hoạt, chủ động và linh hoạt trong công việc.
- Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGO DIAMOND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9 – 11 tr/tháng + Thưởng hoa hồng theo dự án.
+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của công ty
+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực.
+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGO DIAMOND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGO DIAMOND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGO DIAMOND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 Khu Thương mại Toà B2 Roman Plaza Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

