Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐO LƯỜNG P&R (VIỆT NAM) làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐO LƯỜNG P&R (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 21/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Trợ lý kinh doanh

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: KCN Hoà Phú

- Hiệp Hoà, Hiệp Hoà, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
Quản lý và theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, đảm bảo doanh số và lợi nhuận theo mục tiêu.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên và tham gia vào các cuộc họp.
Đề xuất và thực hiện các ý tưởng mới nhằm tăng doanh thu và mở rộng thị trường.
Báo giá theo yêu cầu của khách hàng
Truyền đạt nhu cầu của khách hàng đến nhóm, giao tiếp nội bộ và theo dõi tiến độ dự án
Xử lý khiếu nại của khách hàng

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, thương mại hoặc các ngành liên quan ưu tiên
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất, xuất nhập khẩu
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng phân tích thị trường và dữ liệu kinh doanh.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng chịu áp lực cao và định hướng mục tiêu.
Nắm bắt nhanh kiến thức mới và thích ứng với môi trường làm việc năng động.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐO LƯỜNG P&R (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng các dịp lễ tết, thưởng năm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong một môi trường năng động và chuyên nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và hỗ trợ.
Các quyền lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐO LƯỜNG P&R (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐO LƯỜNG P&R (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐO LƯỜNG P&R (VIỆT NAM)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nguyễn Đăng Sở, Phường Tiền Ninh Vệ, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

