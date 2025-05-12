Tuyển Trợ lý kinh doanh Côngty TNHH một thanh viên AMALA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 - 4nv1 The manor center park Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

Phát triển dự án kinh doanh theo sự hướng dẫn của quản lý và giám đốc

Gặp gỡ khách hàng cùng giám đốc và theo dõi công việc phía sau

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và các nhà cung ứng

Xây dựng và phát triển kế hoạch bán hàng

Hỗ trợ quản lý với những yêu cầu công việc khác

Lĩnh vực: đá granite, gỗ ván ép plywood

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cử nhân kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan

Ưu tiên có kinh nghiệm 6 tháng làm việc trở lên, chấp nhận sinh viên mới ra trường

Có thể giao tiếp Tiếng Anh

Biết lái xe ô tô

Có thể đi công tác, đi lại thường xuyên

Ưu tiên: Nam, có sức khỏe tốt

Quyền Lợi

Lương từ 6-8 triệu + hoa hồng bán hàng (nếu có)

Trợ cấp ăn trưa

BHXH, các trợ cấp, phúc lợi theo quy định của nhà nước

Được hướng dẫn và đào tạo trực tiếp bởi giám đốc và quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển

