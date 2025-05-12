Tuyển Trợ lý kinh doanh Côngty TNHH một thanh viên AMALA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Côngty TNHH một thanh viên AMALA Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Côngty TNHH một thanh viên AMALA Việt Nam

Trợ lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Côngty TNHH một thanh viên AMALA Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15

- 4nv1 The manor center park Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển dự án kinh doanh theo sự hướng dẫn của quản lý và giám đốc
Gặp gỡ khách hàng cùng giám đốc và theo dõi công việc phía sau
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và các nhà cung ứng
Xây dựng và phát triển kế hoạch bán hàng
Hỗ trợ quản lý với những yêu cầu công việc khác
Lĩnh vực: đá granite, gỗ ván ép plywood

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan
Ưu tiên có kinh nghiệm 6 tháng làm việc trở lên, chấp nhận sinh viên mới ra trường
Có thể giao tiếp Tiếng Anh
Biết lái xe ô tô
Có thể đi công tác, đi lại thường xuyên
Ưu tiên: Nam, có sức khỏe tốt

Tại Côngty TNHH một thanh viên AMALA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 6-8 triệu + hoa hồng bán hàng (nếu có)
Trợ cấp ăn trưa
BHXH, các trợ cấp, phúc lợi theo quy định của nhà nước
Được hướng dẫn và đào tạo trực tiếp bởi giám đốc và quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Côngty TNHH một thanh viên AMALA Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Côngty TNHH một thanh viên AMALA Việt Nam

Côngty TNHH một thanh viên AMALA Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

