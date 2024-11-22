Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Thôn Định An, Đức Trọng, Huyện Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thực hiện sơ chế, phân loại rau quả theo sự phân công của Trưởng bộ phận;

Trực tiếp sử dụng, bảo quản công cụ, thiết bị được giao;

Thực hiện báo cáo định kỳ;

Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi Phỏng vấn;

+ Địa điểm phỏng vấn & làm việc:

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

Trang trại Ogranic Vegetable ( sản xuất rau sạch )

Đ/c: Thôn Định An, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO;

TỐT NGHIỆP TC - CĐ - ĐH KHỐI NGÀNH NÔNG HỌC, THỰC PHẨM, SINH HỌC ...

CHỊU KHÓ, HAM HỌC HỎI

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập lên đến 9-10 triệu / tháng , bao cơm trưa;

Ký hợp đồng chính thức 1 năm, ngay sau khi phỏng vấn đạt;

Hưởng 100% lương và đóng bảo hiểm ngay trong thời gian thử việc;

Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo;

Hỗ trợ đi công tác bằng xe ô tô của công ty nếu có đi công tác ( trừ trường hợp nhân viên thị trường );

Chính sách tăng lương 10% - 30% / năm, phụ thuộc mức độ hoàn thành công việc;

Đảm bảo môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và cam kết thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin