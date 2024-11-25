Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 8, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thực hiện nghiệm vụ kế toán mua hàng và công nợ phải trả;
- Tiếp nhận yêu cầu mua hàng, liên hệ nhà cung cấp;
- Làm hợp đồng mua bán và các chứng từ liên quan đến đơn hàng;
- Theo dõi, hạch toán và đối chiếu công nợ mua hàng hóa vật tư và dịch vụ trong nước với các phòng ban và nhà cung cấp (NCC). Theo dõi giao hàng, kiểm tra hồ sơ chứng từ, hồ sơ chất lượng;
- Nhập liệu kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu và hạch toán bộ hồ sơ mua hàng từ các NCC trong nước bằng chuyển khoản từ tất cả các bộ phận của công ty gửi về PKT theo đúng quy định trước khi chuyển ký Kế toán trưởng và BLĐ;
- Phân loại và hạch toán chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế liên quan đến hoạt động mua hàng và các khoản giảm trừ giá mua (nếu có). Những thông tin này được ghi nhận vào sổ sách liên quan để quản lý và theo dõi hoạt động mua hàng;
- Thông tin về tất cả các khoản liên quan đến chi phí mua hàng, bao gồm: giá nhập hàng mua, chi phí vận chuyển, chi phí marketing, chi phí mua hàng và quản lý... sau đó tổng hợp thông tin này để tạp ra báo cáo chi phí mua hàng;
- Thực hiện rà soát chi phí, giá thành theo quy định, phối hợp lập báo cáo quản trị theo yêu cầu ủa BLĐ;
- Sắp xếp và lưu chứng từ, tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, hồ sơ NCC trong đó bao ồm lưu hợp đòng mua hàng đảm bảo giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của công ty,... theo tiêu thức gọn gàng, dễ tìm dễ lấy;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan;
- Am hiểu quy trình mua hàng và quản lý công nợ;
- Nắm vững các quy định về thuê và kế toán liên quan đến hoạt động mua hàng;
- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm kế toán;
- Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Logistics là một lợi thế;
- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm CRM Misa là một lợi thế;
- Cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy logic và trách nhiệm cao trong công việc;
- Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn (mức lương cơ bản + hoa hồng + thưởng), trung bình từ 8-12tr hoặc hơn;
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo bài bản, cơ hội thăng tiến;
- Văn hóa công ty trẻ, độ tuổi 9x - 2000, sếp cực tâm lý;
- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...;
- Được uống trà sữa, cà phê miễn phí được pha chế từ các chuyên gia trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng

Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: P.604- Tòa nhà VNA8 Số 8 phố Trần Hưng Đạo Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

