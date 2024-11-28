Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa Nam Hải, KĐT Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Đặt hàng theo đơn hàng của các bộ phận liên quan.

- Tìm kiếm hàng hóa và NCC mới để mở rộng thị trường.

- Đàm phán với các NCC để có được giá và những điều khoản có lợi nhất.

- Check và theo tiến độ giao hàng cho đến khi hàng giao về kho hoặc giao về khách

- Theo dõi công nợ và làm thanh toán cho các NCC trong nước theo đúng quy trình thanh toán công ty để ra/

- Làm việc với các NCC để bảo hành hàng hóa khi cần.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trên 1 năm tại vị trí mua hàng ( ưu tiên ứng viên đã mua hàng về kỹ thuật cơ khí).

- Có khả năng đàm phán tốt, giao tiếp, thuyết trình, sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Có khả năng sử dụng tốt các công cụ tìm kiếm để tìm được hàng hóa và NCC mới.

- Trung thực, có trách nhiệm, cầu tiến, cẩn thận và chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Mức lương cho vị trí này: Lương cứng từ 8-11tr ( tùy theo năng lực ứng viên) + phụ cấp ( xăng xe, ăn trưa, điện thoại) + thưởng

Lương

Thưởng:

+ Các dịp lễ: 2/9, 30/4-1/5, con CNBV nhân dịp trung thu, Tết thiếu nhi, Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán.

+ Các ý tưởng cải tiến hiệu quả và mang tính đột phá.

Phúc lợi:

+ Môi trường làm việc sạch sẽ, khoa học. Đồng nghiệp hòa đồng, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ nhau và đều tốt nghiệp từ các trường Đại học. Có sân chơi bóng bàn cho anh em sau giờ làm việc.

+ Có người nước ngoài từ bên hãng, đào tạo training về sản phẩm khi có SP mới.

+ Tham gia đóng BHXH, BHYT,BHTN, tai nạn. Trong đó công ty đóng 21,5% và NLĐ đóng 10,5%.

+ Hưởng các chế độ nghỉ lễ, phép, nghỉ việc riêng hưởng lương theo luật lao động.

+ Trích công đoàn: quà sinh nhật +ma chay+hiếu hỉ+đau ốm+thăm bệnh CBNV, con mới sinh,...

+ Tham gia các hoạt động vui chơi, teambuiding, các hoạt động thư giãn trong giờ làm việc, các buổi học đào tạo, tổ chức sinh nhật cho nhân viên trong tháng, 20/10. 8/3 do công ty tổ chức, chế độ dành cho con CBNV.

+ Đóng góp các ý tưởng, sáng tiến cải tiến trong công việc sẽ được tuyên dương và khen thưởng xứng đáng.

+ Đánh giá nhân viên và khen thưởng cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam

