Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam

Thu mua/Mua hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa Nam Hải, KĐT Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Đặt hàng theo đơn hàng của các bộ phận liên quan.
- Tìm kiếm hàng hóa và NCC mới để mở rộng thị trường.
- Đàm phán với các NCC để có được giá và những điều khoản có lợi nhất.
- Check và theo tiến độ giao hàng cho đến khi hàng giao về kho hoặc giao về khách
- Theo dõi công nợ và làm thanh toán cho các NCC trong nước theo đúng quy trình thanh toán công ty để ra/
- Làm việc với các NCC để bảo hành hàng hóa khi cần.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trên 1 năm tại vị trí mua hàng ( ưu tiên ứng viên đã mua hàng về kỹ thuật cơ khí).
- Có khả năng đàm phán tốt, giao tiếp, thuyết trình, sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Có khả năng sử dụng tốt các công cụ tìm kiếm để tìm được hàng hóa và NCC mới.
- Trung thực, có trách nhiệm, cầu tiến, cẩn thận và chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Mức lương cho vị trí này: Lương cứng từ 8-11tr ( tùy theo năng lực ứng viên) + phụ cấp ( xăng xe, ăn trưa, điện thoại) + thưởng
Lương
Thưởng:
+ Các dịp lễ: 2/9, 30/4-1/5, con CNBV nhân dịp trung thu, Tết thiếu nhi, Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán.
+ Các ý tưởng cải tiến hiệu quả và mang tính đột phá.
Phúc lợi:
+ Môi trường làm việc sạch sẽ, khoa học. Đồng nghiệp hòa đồng, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ nhau và đều tốt nghiệp từ các trường Đại học. Có sân chơi bóng bàn cho anh em sau giờ làm việc.
+ Có người nước ngoài từ bên hãng, đào tạo training về sản phẩm khi có SP mới.
+ Tham gia đóng BHXH, BHYT,BHTN, tai nạn. Trong đó công ty đóng 21,5% và NLĐ đóng 10,5%.
+ Hưởng các chế độ nghỉ lễ, phép, nghỉ việc riêng hưởng lương theo luật lao động.
+ Trích công đoàn: quà sinh nhật +ma chay+hiếu hỉ+đau ốm+thăm bệnh CBNV, con mới sinh,...
+ Tham gia các hoạt động vui chơi, teambuiding, các hoạt động thư giãn trong giờ làm việc, các buổi học đào tạo, tổ chức sinh nhật cho nhân viên trong tháng, 20/10. 8/3 do công ty tổ chức, chế độ dành cho con CBNV.
+ Đóng góp các ý tưởng, sáng tiến cải tiến trong công việc sẽ được tuyên dương và khen thưởng xứng đáng.
+ Đánh giá nhân viên và khen thưởng cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa Nam Hải, KĐT Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-mua-hang-thu-nhap-8-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job258710
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Action Composites Hightech Industries
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Action Composites Hightech Industries
Hạn nộp: 07/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Nghệ An
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz
Hạn nộp: 26/12/2024
Nghệ An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nhất Nước
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 11 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Nhất Nước
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Elipsport
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Elipsport
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
Tuyển Chuyên Viên Thu Mua thu nhập 14 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Tuyển Nhân Viên Mua Hàng thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Hạn nộp: 26/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Mua Hàng thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS
Tuyển Chuyên Viên Mua Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Tuyển Mua Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Action Composites Hightech Industries
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Action Composites Hightech Industries
Hạn nộp: 07/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Nghệ An
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz
Hạn nộp: 26/12/2024
Nghệ An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nhất Nước
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 11 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Nhất Nước
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Elipsport
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Elipsport
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
Tuyển Chuyên Viên Thu Mua thu nhập 14 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Tuyển Nhân Viên Mua Hàng thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Hạn nộp: 26/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Mua Hàng thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS
Tuyển Chuyên Viên Mua Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Tuyển Mua Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất