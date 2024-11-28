Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 08 đường CN06, Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, P. Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tiêu thụ của sản phẩm và đề xuất phát triển các sản phẩm mới: trong lĩnh vực hóa chât tẩy rửa bề mặt công nghiệp và phụ gia hóa chất công nghiệp, silicone công nghiệp ,thiết bị ngành giặt là công nghiệp, thiết bị làm sạch chất phá bọt, hóa chất công nghiệp, chất tẩy rửa công nghiệp... và công cụ dụng cụ làm sạch dùng trong công nghiệp, dịch vụ.....

 Tìm kiếm nhà cung cấp, đầu mối làm việc với các đối tác về sản phẩm được giao : trong nước và ngoài nước;

 Phối hợp với các cá nhân, bộ phận triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm mới khi được phê duyệt; từ ban giám đốc, trưởng các bộ phận...

 Tìm hiểu các sản phẩm đối thủ thông qua phương tiện thông tin đại chúng để từ đó đề xuất lên lãnh đạo ý tưởng cho sản phẩm mới;

 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

2. Thời gian làm việc:

+ Từ thứ 2 - Thứ 6, Thứ 7 làm 1⁄2 ngày

+ Sáng: 8h00 - 12h00; Chiều: 13h00 - 17h00

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

 Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành ngoại thương/kinh doanh quốc tế/kinh tế đối ngoại/logistics;

 Có kiến thức sâu rộng về mua bán Xuất Nhập Khẩu, Logistic thương mại quốc tế;

 Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong xuất nhập khẩu hàng hóa hoặc vị trí tương đương;

 Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh;

 Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel) thành thạo;

 Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, có khả năng chịu áp lực cao;

 Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc;

Tại CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

 Thu nhập từ 10tr-15trđ/ tháng , hoặc có thể thương lượng tùy theo năng lực và kinh nghiệm;

 Đóng bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động;

 Chế độ lương tháng 13, xét nâng lương 6 tháng/ năm;

 Cơ chế đánh giá năng lực của nhân viên chuẩn xác, tạo điều kiện thăng tiến ở nhiều vị trí khác nhau trong công ty;

 Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: nghỉ lễ, tết, tham quan, Chế độ nghỉ mát, Team building.....

 Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, chuyên nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin